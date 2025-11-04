「サッビア」コレクション：新たな光の波

ポメラート・ジャパン株式会社

ポメラートのアイコニックな「サッビア」コレクションが、新たなクリエイションを迎えてその世界観をさらに広げます。メゾンが誇る精緻なイレギュラーパヴェ技術を讃えるこれらの新作は、まるで太陽の光を受けて輝く砂のように、自然が持つ有機的な美しさを卓越したクラフツマンシップで表現しています。

アート・オブ・イレギュラーパヴェ

新たに誕生した「サッビア」ジュエリーは、メゾンが誇る卓越したダイヤモンドセッティング技術を際立たせています。サイズの異なるストーンをあえて不規則に配置することで、自然の世界の美しさを思わせる魅惑的な表情を生み出しています。「カーサ・ポメラート」で長年にわたり磨き上げられてきたこの洗練された技法は、その軽やかさの一方で、極めて高度な精度が求められます。さらに、新たにバゲットカットのダイヤモンドが加わることで、その美しさに一層の深みがもたらされています。

今回登場したローズゴールドにブリリアントカットとバゲットカットのホワイトダイヤモンドを組み合わせたダイナミックな新作デザインのなかでもメインとなっているのは、アイコニックな「サッビア」ディスクにホワイトダイヤモンドのパヴェをほどこしたラリアットネックレスです。バゲットダイヤモンドのラインと、小さな「サッビア」ディスクが連なるカスケードが華やかさと動きを添えています。

ポメラートの卓越したクラフツマンシップは細部に見られ、ネックレスの可動部にはダイヤモンドが贅沢にあしらわれています。この精巧なデザインによって長さの調整が可能となり、あらゆるスタイルでも美しさを放ちます。さらに、ペンダントはバックでも着用でき、装いに合わせて多彩な表情を楽しめます。

アイコニックな「サッビア」ディスクに、バゲットカットのホワイトダイヤモンドの流れと小さなディスクを組み合わせたペンダントイヤリングは光のきらめきを巧みに操り、女性が持つ本来の美しさを一層引き立てます。

イレギュラーなパヴェセッティングが、一つひとつのダイヤモンドそれぞれに輝きをもたらし光のハーモニーが生まれます。その煌めきは、ローズゴールドの温かみのある輝きによってさらに際立ち、洗練と自然美が調和した、時を超えて愛されるデザインを完成させています。

ローズゴールドにバゲットカットとブリリアントカットのダイヤモンドがあしらわれた「サッビア」ネックレスとイヤリング

匠の技が輝く、至高のハイジュエリー

「サッビア」独自の美学が成功を収めたことを受けて、ポメラートは卓越したハイジュエリーピースを通じて、このコレクションをさらに高みへと引き上げています。それは、メゾンのクラフツマンシップの真髄を体現するものです。

今回の新作では、熟練した職人がメゾンのダイヤモンドセッティング技術の限界に挑んでいます。ホワイトゴールドをまばゆいキャンバスに、バゲットカットとブリリアントカットという2種類のダイヤモンドを異なるセッティングで融合。バゲットカットには爪留めを、ブリリアントカットには、さまざまな大きさのホワイトダイヤモンドを用いた、ブランドのシグネチャーであるイレギュラーセッティングでほどこし、光が織りなす幻想的な風景を描き出しています。

バゲットカットとブリリアントカットのダイヤモンドがあしらわれた「サッビア」ハイジュエリーイヤリングとネックレス

コントラストが生む大胆さ

主役は、新たなスタイルを表しているネックレスです。洗練されたデザインが軽やかさを生み出し、敷き詰められたダイヤモンドとホワイトゴールドの対比が、現代的な表情を際立たせています。

しなやかで柔らかなネックレスは、ゴールドとダイヤモンドのバゲットを組み合わせたセンシュアルなラインが特徴で、首に美しく寄り添います。直線的なデザインと途切れのないダイヤモンドセッティングで知られるクラシックなテニスネックレスに着想を得て、ポメラートはこのタイムレスなジュエリーを現代的な感性で再解釈しました。「サッビア」のシグネチャーであるディスクを、サイズも配置もあえて不均等に取り入れることで、メゾンはこのジュエリーを、メゾンの革新的なミラネーゼスタイルを体現する、ユニークな傑作へと昇華させています。

バゲットカットとブリリアントカットのダイヤモンドを組み合わせたアシンメトリーなイヤリングは、幾何学的にも整った造形美と有機的な流れを調和させた、建築的な構成で構築されています。洗練されたボリュームと光のコントラストが魅力のこのセットは、スタッドピアス1つとペンダントイヤリング2つで構成されており、スタイリングの可能性を広げるカスタマイズ可能なジュエリーとして自由な自己表現を可能にします。

卓越への次なる一歩

これらのハイジュエリーは、ポメラートのクラフツマンシップの真髄を表しています。それぞれの作品が、ダイヤモンドの放つ自然の美しさを永遠に輝き続ける光とフォルムの芸術へと昇華させるメゾンの卓越した技術への賛歌となっています。