更新管理 DX ツール「キマルーム 更新管理」名称変更に伴い 価格改定とキャンペーンを実施

株式会社キマルーム

株式会社キマルーム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井 志郎、以下「当社」）は、賃貸借契約の更新業務を効率化する更新管理 DX ツール「キマルーム 更新管理（旧名称：キマルーム PM）」の名称変更に伴い、より導入しやすい価格体系への改定および、月額基本料２ヶ月無料キャンペーン(https://service.kimaroom.co.jp/service/pm/)を 2025 年 11 月より実施します。今回の価格改定とキャンペーン(https://service.kimaroom.co.jp/service/pm/)は、賃貸不動産業界全体の DX 化を後押しし、より多くの不動産会社様がデジタル活用に踏み出せる環境の実現を目指すものです。

賃貸不動産業界では、入居時の電子申込や電子契約の普及が進む一方で、契約更新に関わる業務の DX は遅れをとっているのが現状です。当社の更新管理 DX ツールは、こうした課題に対応すべく、短期間で導入可能なクラウドサービスとして 2022 年 11 月にサービス提供開始されました。賃貸借契約の更新業務に特化したサービスであり、既存の電子申込・契約システムと比較しても導入負荷が軽く、初めての DX 導入にも適した設計となっております。当社は、今後も不動産会社様やパートナー企業様との共創を通じて、現場の業務課題解決と業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

実施の内容

■「キマルーム 更新管理」新料金価格（※1）

初期費用： 0 円～

月額基本料： 15,000 円～

従量課金： 0 円プランも登場

■ キャンペーン概要(https://service.kimaroom.co.jp/service/pm/)

内容：月額基本料 2ヶ月無料（※2）

対象： 2025年11月4日～2026年3月31日までの申込

（※1）一定以上の更新件数が想定される場合は、お見積りとなります。

（※2）無料対象期間は利用開始から2ヶ月間で3ヶ月目以降は通常料金となります。

更新管理業務に特化した DX ツール「キマルーム 更新管理」

当社が 2022年11月にリリースした、賃貸の更新管理業務に特化した DX ツールです。2025年 10月28日、名称を「キマルーム PM」から「キマルーム 更新管理」に変更しました。（※3）更新のご案内をメールや SMS で一斉送信・契約書類の自動生成や電子契約・更新料の電子決済（※4）が可能で郵送費などの費用削減、人的コストの削減を実現します。

【機能特長】

・更新通知をメール/SMS で一斉送信。開封・未開封のステータスも可視化

・アップデートされた契約者情報（勤務先等）の容易な獲得が可能

・チャット機能で契約者とスムーズなやりとり、電話対応を削減

・更新料の通知、クレジットカードやコンビニ決済が可能（※4）

・契約書類の自動生成、電子契約が可能で郵送コスト・封入にかかる人的コストを削減

（※3）不動産会社様がお使いいただくサービス上の表記は順次変更いたします。

（※4）電子決済機能はオプションとなります。

◆ 「キマルーム 更新管理」に関するお問い合わせは以下の URL からご連絡ください

https://service.kimaroom.co.jp/contact/

キマルーム概要

会社名： 株式会社キマルーム

代表者： 代表取締役社長 藤井 志郎

本社： 東京都千代田区麹町 3-7-7 セット東京ビル 5F

設立： 2010年12月

事業内容： 「キマルーム」シリーズの企画・開発・販売・運営

資本金： 140,375 千円

コーポレートサイト：https://www.kimaroom.co.jp

サービスサイト： https://service.kimaroom.co.jp