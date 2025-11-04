「ACE COMBAT」 オーケストラコンサート　演奏予定曲を一部公開！プレオーダー先行＆海外受付も開始！公式グッズ第二弾も好評販売中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年1月31日(土)に埼玉会館大ホールにて開催される『ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY』の演奏予定曲の一部を本日公開しました。シリーズを彩る名曲の数々を、ぜひ会場でお楽しみください。

■「ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY」特設ページ

https://acecombat.jp/orchestra2025/(https://acecombat.jp/orchestra2025/)

■演奏予定曲（一部）

♪ Rex Tremendae+Megalith -Agnus Dei-（AC04）

♪ Enchanter I（ACE7）

♪ The Unsung War（ACE5）

♪ The Journey Home（ACE5）

♪ Fire Youngman（ACE2）

♪ Comona（AC04）

♪ Mimic（ACE7）

♪ Daredevil（ACE7）

♪ Morgan+ZERO（ACE ZERO）

♪ The Liberation Of Gracemeria（ACE6）

※本公演にて演奏予定曲の一部です。

■チケットプレオーダー先行受付中！

チケットのプレオーダー先行受付をイープラスにて受付中です。本日、海外在住のお客様からの受付も開始いたしました。

全席指定 12,000円（税込）

Reserved Seating: \12,000 (including tax)

■チケット受付：https://eplus.jp/acecombat_symphony_30th/(https://eplus.jp/acecombat_symphony_30th/)

受付期間：2025年10月27日（月）12：00～11月10日（月）23:59

当落発表：2025年11月15日（土）13:00～

入金期間：2025年11月15日（土）13:00～11月18日（火）21:00

※枚数制限：お一人様１公演につき４枚まで

※詳細は販売サイトをご確認ください。

■海外先行予約受付（抽選）

Ticket Sales for Overseas Residents: (Lottery)： https://eplus.tickets/acecombat_symphony_30th/(https://eplus.tickets/acecombat_symphony_30th/)



Application Period: November 4, 2025 (Tue) 12:00 PM - November 10, 2025 (Mon) 11:59 PM (JST)

Lottery Result Announcement: November 15, 2025 (Sat) 1:00 PM (JST)

Payment Period: November 15, 2025 (Sat) 1:00 PM - November 18, 2025 (Tue) 9:00 PM (JST)

Ticket Limit: Up to 4 tickets per person per performance

For more details, please check the ticketing website.

■公式グッズ第二弾の事前受注販売中！

バンダイナムコエンターテインメントの公式eコマース「ASOBI STORE」にて、本公演の公式グッズの第二弾を販売中です。（第一弾も好評販売中！）

事前販売はこちら：https://shop.asobistore.jp/category/ac30th_orch_goods

受注締め切り：2025年11月16日（日）23時59分まで

※いずれも2026年1月31日の公演前にお届けします。

※2026年1月31日公演会場でも販売予定です。ぜひアソビストアの事前販売をご利用ください。

【公式グッズ第二弾】

■公式ヘルメットバッグ

価格：22,000円（税込）

使いやすい大容量バッグ。内と外にポケットも多数あり、機能性にも優れています。正面にワッペンバッジを付けられる仕様となっておりますので、ぜひ公式着脱式刺繍ワッペン セットA／Bと合わせてご使用ください！

■公式着脱式刺繍ワッペン セットA／B

価格 各7,500円（税込）

ACE COMBATシリーズより、着脱式刺繍ワッペンです。

ベルクロ(オス)もしくは埋め込み済みの安全ピンを使用して着脱が可能となっております。

公式ヘルメットバッグと合わせて、自分好みにカスタマイズしてください。

・セットＡ「フェニックス」、「UPEO」、「メビウス隊」、「ラーズグリーズ隊」

・セットＢ「ガルム隊」、「ガルーダ隊」、「トリガー」、「30周年ロゴ」

セットＡ「フェニックス」、「UPEO」、「メビウス隊」、「ラーズグリーズ隊」セットＢ「ガルム隊」、「ガルーダ隊」、「トリガー」、「30周年ロゴ」

■公式ドッグタグ

価格 3,300円（税込）

ドッグタグにフライトタグを合わせたおしゃれなデザインとなっております。

公式ヘルメットバッグ等に付けて、ぜひお楽しみください。

※掲載している画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

公式グッズの詳細はこちら https://acecombat.jp/orchestra2025/

ACEシリーズサウンドトラック、各種音楽サイトにて絶賛配信中！

前回開催されたオーケストラコンサートを収録したアルバム「ACE COMBAT/S THE SYMPHONY 25TH ANNIVERSARY CONCERT ALBUM」をはじめ、エースコンバットシリーズの楽曲は、現在 Bandai Namco Game Music より各種音楽配信サービスにて好評配信中です。

ACE COMBATの豪華で壮大な音楽をぜひお楽しみください。

配信地域：全世界

配信形態：ダウンロードおよびストリーミング

配信PF：iTunes, Apple Music, Spotify他、主要な音楽サイトより配信

配信サイト：ACECOMBATSeries(https://bio.to/ACECOMBATSeries)

配信ラインナップや価格等の詳細は各配信サイトにてご確認ください。

■レーベル公式サイト：https://gamemusic.bn-ent.net/

■レーベル公式X（@BNE_BNGM）：https://twitter.com/BNE_BNGM

■ACE COMBATとは

ACE COMBATシリーズは、プレイヤーがエースパイロットとなり、リアルな空を追求したグラフィック空間を戦闘機で360度自由に飛び回る爽快感と、自身の状況判断で敵を撃墜・破壊する快感、そして数々の難局を乗り越えて英雄となる達成感が楽しめるフライトシューティングゲームです。

1995年のACE COMBAT発売以来、数多くのタイトルがリリースされてきました。最新作ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWNは600万本以上を売り上げ、シリーズ累計では2000万本を超える販売本数を誇ります。

〈各種公式サイトおよびX (旧Twitter)〉

オーケストラコンサート特設サイト：https://acecombat.jp/orchestra2025/

公式サイト：ACES WEB：https://www.acecombat.jp/

公式X ：ACE COMBAT：https://x.com/PROJECT_ACES

Bandai Namco Game Music：https://x.com/BNE_BNGM

ASOBI STORE：https://x.com/asobistore

ACE COMBAT(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.