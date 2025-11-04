『神谷健太1st 写真集』12/23発売【全国各所でイベントも決定！】THE RAMPAGEのパフォーマー MA55IVE THE RAMPAGEのボーカルの初写真集

株式会社 宝島社

株式会社宝島社は、LDH JAPAN所属の16人組ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」の

パフォーマーとして活動するほか、同グループの派生ユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」のボーカルとしても活動の幅を広げる神谷健太さん初の写真集『神谷健太1st写真集（タイトル未定）』を2025年12月23日に発売します。

本作のテーマは「光と影」。神谷さんの纏う色気や内に秘める想い……そんな目には見えないものを写し出した一冊になっています。都内と、神谷さんの故郷・沖縄で行った撮影は、まさにミラクルの連続。自然の雨や、沖縄ロケ中に急遽撮影できたたった5分の打ち上げ花火、恩師との再会……。神谷さんのあたたかな人柄も感じられる写真集です。神谷健太の「今」を飾らずにありのままに詰め込んだ“問題作”は、ファン必読です。

さらに東京・沖縄・福岡・名古屋・大阪の全国各地でイベントも決定！「サイン入り沖縄土産」や「別冊袋とじアザーカット集」などの各種特典も、ファンにはたまらない豪華で盛りだくさんの内容となっています。

解禁カットを先行公開！

※必ずしも写真集誌面に掲載されるカットではありません。

■神谷健太さんコメント

気づくと30歳になっていました。

10代の頃は30歳というと大人だなと思っていました。

しかし、いざ自分が30歳という一つの節目を迎えた時、ちゃんとあの頃の自分の目に

映っていた大人になれているのだろうかと思うことばかりです。

そんな年に写真集のお話をいただき、30歳という二度と戻ってこない生きた証を収めたいと思い、僕にしかできない僕ならではの写真集を作らせていただきました！

これを見てもっと僕のことを知っていただけると嬉しいです！

12/23発売に合わせ、全国各所でイベントも決定！

【イベント情報】開催決定！詳細は後日発表

2025年12月23日（火）＠東京

2026年1月10日（土）＠沖縄

2026年1月11日（日）＠福岡

2026年1月12日（月・祝）＠名古屋

2026年1月17日（土）＠東京

2026年1月24日（土）＠大阪

【特典情報】

■Amazon……サイン入り沖縄土産20名様（抽選）

■楽天ブックス……限定カバー

■EXILE TRIBE STATION……限定カバー

■HMV&BOOKS……別冊袋とじアザーカット集

■セブンネットショッピング……フレークシール

■タワーレコード……隠し撮りショットトレーディングカード（ランダム3種）

■宝島チャンネル……B3ポスター

■紀伊國屋書店（リアル店舗のみ）……生写真＆記念サインレシート

●神谷健太（かみやけんた）

沖縄県出身。1995年5月27日生まれ。

総勢16名からなるTHE RAMPAGEのパフォーマー。

エネルギッシュなダンスでステージを沸かせる一方、グループ派生ユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」ではボーカルとしても活動し、ラップや歌唱でも高い表現力を発揮。多方面で活躍を続けている。

『神谷健太1st 写真集（タイトル未定）』※表紙は制作中

発売日：2025年12月23日（火）

定価：2,980円（税込）

写真集公式X：＠kentabook_staff

https://x.com/kentabook_staff?s=21&t=xUX0qPnnyCXuOo7Xjv43JQ(https://x.com/kentabook_staff?s=21&t=xUX0qPnnyCXuOo7Xjv43JQ)

写真集公式TikTok：@kentabook_staff

https://www.tiktok.com/@kentabook_staff?_r=1&_t=ZS-911iau1ufjk(https://www.tiktok.com/@kentabook_staff?_r=1&_t=ZS-911iau1ufjk)