キム・ヒソン主演！女性のセカンドステージを描くドタバタコメディ！韓国ドラマ『次の人生はないから』をU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年11月10日（月）より韓国ドラマ『次の人生はないから』を"U-NEXTオリジナル"として日本初・本国同時での独占見放題配信いたします。

『次の人生はないから』は、育児とマンネリ化した職場生活に疲れ切った41歳の女性３人の親友たちが、"より良い人生"を目指して繰り広げるコメディドラマです。

主演のキム・ヒソンは、売れっ子ショーホストから専業主婦となったチョ・ナジョン役を演じます。２人の息子の育児に追われ、キャリアを中断せざるを得なかった彼女が、ある偶然をきっかけに再び表舞台への復帰を決意。人生の第2幕に向けて、再挑戦する姿を描きます。

また、ハン・ヘジンとチン・ソヨンは、それぞれ異なる人生の岐路に立つ親友役で出演。３人の女性が抱える様々な悩みと葛藤を通じて、友情や成長する姿が鮮やかに描かれていきます。

U-NEXTでは本作を韓国放送と同日の11月10日（月）23時30分より独占配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『次の人生はないから』

原題：다음생은 없으니까

製作国：韓国

製作年：2025

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2025年11月10日（月）23:30 ※毎週月・火曜日配信

【スタッフ】

演出：キム・ジョンミン

脚本：シン・イウォン

【キャスト】

キム・ヒソン、ハン・へジン、チン・ソヨン、ユン・バク、ホ・ジュンソク、チャン・インソプ ほか

【ストーリー】

華やかなキャリアを諦め、子育てにいそしむ元ショーホストのチョ・ナジョン。仕事と家庭の両立に苦しむク・ジュヨン、秘密裏に孤独を抱えながらも完璧を装うイ・イリ。忙しさに追われ、自分らしさをどこかに置き忘れてしまった40代の３人は、より良い人生を取り戻すため、それぞれのやり方で人生の再挑戦を始める―

(C)TME GROUP. All rights reserved.

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年7月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。