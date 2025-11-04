「シナぷしゅ」レギュラー放送5周年を記念したDVD＆CDが発売決定！『シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！』 2025年12月24日(水) 発売
テレビ東京系列で放送中の民放初の赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」（毎週月曜～金曜 あさ7:30～7:57）は、この春にレギュラー放送開始5周年を迎えました。この記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、番組で生まれた大人気のうたを収録した最新のDVDとCD、『シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！』が、2025年12月24日(水)に同時発売されることが決定しました。
■ DVDはスペシャルコンテンツも収録。さらにグッズ付き限定盤も発売！
DVDには2024年4月～2025年3月のつきうたをはじめ、「おどってたのしむうた」「こどもたちの成長によりそううた」「ことばのひびきをたのしむうた」など、一緒に遊べるうたが盛りだくさんです♪2025年の新キャラクター・陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」が登場するコンテンツも仲間入り！
スペシャルコンテンツとして、これまでの番組を振り返る「2020～2025を振り返って」も収録！
さらに今回のDVDは【通常盤】にくわえて、5周年を記念したオリジナルのアクリルスタンドが封入された【グッズ付き限定盤】も発売！（DVDの収録内容は、【通常盤】と【グッズ付き限定盤】で共通となります）
■CDは豪華29曲収録！5年間で登場してきた「シナぷしゅ」の仲間たちが大集合です♪
CDには2024年4月～2025年3月のつきうたをはじめ、「ぷしゅぷしゅ」「にゅう」「ぱるてぃ」「ひーたん＆みーたん」「そらのライオン」「たいようサン」「シナ田さん」など、多彩なキャラクターのテーマ曲を収録し、５年間で登場してきた「シナぷしゅ」の仲間たちが大集合です♪ボーナストラックには、フジロックフェスを目指す！？「ざ・おとなぷしゅバンド」の楽曲も特別収録！
■商品概要
【DVD】
タイトル：シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！【グッズ付き限定盤DVD】
発売日：2025年12月24日(水)
品番：COBC-7496
価格：3,850円（税抜：3,500円）
タイトル：シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！【通常盤DVD】
発売日：2025年12月24日(水)
品番：COBC-7497
価格：3,080円（税抜：2,800円）
商品HP： https://columbia.jp/synapusyu/
(C) TV TOKYO
DVD収録内容：
※収録内容、仕様は変更になる可能性がございます。
※【グッズ付き限定盤】、【通常盤DVD】ともに収録内容は同じです。
グッズ付き限定盤 封入特典：アクリルスタンド
●オープニング
・みどしオープニング
・はじまりぷしゅ2025
●つきうた
・もうけもん
・ドライブ
・雨の日のダンシング
・おやおや
・Sunny Sun-San
・つきうさぎ
・スパークル
・プルシュルポット
・あいっ！
・たのしくいこう
・愛の宇宙船
・キャットロケット
●おどってたのしむうた
・みんなのダンス
・カンガルーあらわる
・おどってぱるてぃタイム
・シェイクでエビデー
●こどもたちの成長によりそううた
・しりとリズムジカ
・PUPPU SONG
・ぼくいろのブルー
●ことばのひびきをたのしむうた
・こんにちマッチョさん
・まめまめえだまめ
・ぽぷぴぺぱ
・わんわんにゃー
●エンディング
・おわりぷしゅ2025
●スペシャルコンテンツ
・2020～2025を振り返って
【CD】
タイトル：シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！
発売日：2025年12月24日(水)
品番：COCX-42615
価格：2,530円（税抜：2,300円）
商品HP： https://columbia.jp/synapusyu/
CD収録内容：
1.はじまりぷしゅ／彩夏子
2.もうけもん／MONO NO AWARE
3.ドライブ ／椎名杏子
4.雨の日のダンシング／アマイワナ
5.おやおや／上鈴木兄弟
6.Sunny Sun-San／樋口太陽
7.つきうさぎ／月の満ちかけ
8.スパークル／やなぎなぎ
9.プルシュルポット／プッシュプルポット
10.あいっ！／ハク。
11.たのしくいこう／Shoko & The Akilla
12.愛の宇宙船／mekakushe
13.キャットロケット／MAH(SiM)
14.これからもヨロレイヒ／メイリン（ゾンビーチャング）
15.ひーたんみーたんのマーチ／ひーたん＆みーたん
16.おどってにゅうダンス／MAKI
17.おどってぱるてぃタイム／タカラダイチカ
18.ヒカリの森の一年
19.モケ！モケ！MOKETTO／ちーちゃん しおんくん
20.ヘアリーナのテーマ／甘束まお
21.あるひのシナ田さん／チーナ
22.たいようサン／いのうえあい
23.そらのライオン／KEMURI
24.こちょこちょうざめ ／さかなのおにいさん かわちゃん
25.みんなのダンスのテーマ／mekakushe
26.ひらがなさんぽ／岡江真一郎
27.おわりぷしゅ／彩夏子
●ボーナストラック
28.キラキラ／ざ・おとなぷしゅバンド
29.じぶんエライ／ざ・おとなぷしゅバンド
■「シナぷしゅ」番組情報
【シナぷしゅって？ 】
赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ～」と抜ける、そんな番組です。
「赤ちゃんにテレビは見せない方がいい」と思われている傾向がある一方で、スマホでは玉石混交の動画を見せている現状…そこに疑問を持ったテレ東社員が「赤ちゃんにも良質な動画コンテンツを提供したい！」と、（ある意味、”視聴率を無視して”？）立ち上がりました。
子育て奮闘中の社員たちを中心にプロジェクトを始動。制作局だけでなく、ビジネスセクションからも社員がプロデューサーとして参加し、「自分の子供に見せたい」と思えるコンテンツを開発します。
さらに、放送だけでなくネット配信も広く展開することで、「見せたいときに」「見せたい見せ方で」見せられる番組を目指します。
番組名の由来となっている「シナプス」とは、脳の神経細胞と神経細胞の間にあるつなぎ目のこと。脳の神経細胞は、成長にしたがって「増える」のではなく、シナプスによって「つながる」ことで発達します。適切な刺激でシナプスをどんどん増やし、脳の発達につながる、そして赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、 赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ～」と抜ける、それが「シナぷしゅ」です。
・ 番組名：シナぷしゅ
・ 放送局：テレビ東京系列 6局ネット
・ 放送時間：毎週月曜～金曜 あさ7:30～7:57
・ 番組HP： https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/
(C) TV TOKYO