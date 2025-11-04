「シナぷしゅ」レギュラー放送5周年を記念したDVD＆CDが発売決定！『シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！』 2025年12月24日(水) 発売

日本コロムビア株式会社

テレビ東京系列で放送中の民放初の赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」（毎週月曜～金曜 あさ7:30～7:57）は、この春にレギュラー放送開始5周年を迎えました。この記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、番組で生まれた大人気のうたを収録した最新のDVDとCD、『シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！』が、2025年12月24日(水)に同時発売されることが決定しました。

■ DVDはスペシャルコンテンツも収録。さらにグッズ付き限定盤も発売！

DVDには2024年4月～2025年3月のつきうたをはじめ、「おどってたのしむうた」「こどもたちの成長によりそううた」「ことばのひびきをたのしむうた」など、一緒に遊べるうたが盛りだくさんです♪2025年の新キャラクター・陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」が登場するコンテンツも仲間入り！

スペシャルコンテンツとして、これまでの番組を振り返る「2020～2025を振り返って」も収録！

さらに今回のDVDは【通常盤】にくわえて、5周年を記念したオリジナルのアクリルスタンドが封入された【グッズ付き限定盤】も発売！（DVDの収録内容は、【通常盤】と【グッズ付き限定盤】で共通となります）

■CDは豪華29曲収録！5年間で登場してきた「シナぷしゅ」の仲間たちが大集合です♪

CDには2024年4月～2025年3月のつきうたをはじめ、「ぷしゅぷしゅ」「にゅう」「ぱるてぃ」「ひーたん＆みーたん」「そらのライオン」「たいようサン」「シナ田さん」など、多彩なキャラクターのテーマ曲を収録し、５年間で登場してきた「シナぷしゅ」の仲間たちが大集合です♪ボーナストラックには、フジロックフェスを目指す！？「ざ・おとなぷしゅバンド」の楽曲も特別収録！

■商品概要

【DVD】

タイトル：シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！【グッズ付き限定盤DVD】

発売日：2025年12月24日(水)

品番：COBC-7496

価格：3,850円（税抜：3,500円）

タイトル：シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！【通常盤DVD】

発売日：2025年12月24日(水)

品番：COBC-7497

価格：3,080円（税抜：2,800円）

商品HP： https://columbia.jp/synapusyu/

(C) TV TOKYO

DVD収録内容：

※収録内容、仕様は変更になる可能性がございます。

※【グッズ付き限定盤】、【通常盤DVD】ともに収録内容は同じです。

グッズ付き限定盤 封入特典：アクリルスタンド

●オープニング

・みどしオープニング

・はじまりぷしゅ2025

●つきうた

・もうけもん

・ドライブ

・雨の日のダンシング

・おやおや

・Sunny Sun-San

・つきうさぎ

・スパークル

・プルシュルポット

・あいっ！

・たのしくいこう

・愛の宇宙船

・キャットロケット

●おどってたのしむうた

・みんなのダンス

・カンガルーあらわる

・おどってぱるてぃタイム

・シェイクでエビデー

●こどもたちの成長によりそううた

・しりとリズムジカ

・PUPPU SONG

・ぼくいろのブルー

●ことばのひびきをたのしむうた

・こんにちマッチョさん

・まめまめえだまめ

・ぽぷぴぺぱ

・わんわんにゃー

●エンディング

・おわりぷしゅ2025

●スペシャルコンテンツ

・2020～2025を振り返って

【CD】

タイトル：シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！

発売日：2025年12月24日(水)

品番：COCX-42615

価格：2,530円（税抜：2,300円）

商品HP： https://columbia.jp/synapusyu/

CD収録内容：

1.はじまりぷしゅ／彩夏子

2.もうけもん／MONO NO AWARE

3.ドライブ ／椎名杏子

4.雨の日のダンシング／アマイワナ

5.おやおや／上鈴木兄弟

6.Sunny Sun-San／樋口太陽

7.つきうさぎ／月の満ちかけ

8.スパークル／やなぎなぎ

9.プルシュルポット／プッシュプルポット

10.あいっ！／ハク。

11.たのしくいこう／Shoko & The Akilla

12.愛の宇宙船／mekakushe

13.キャットロケット／MAH(SiM)

14.これからもヨロレイヒ／メイリン（ゾンビーチャング）

15.ひーたんみーたんのマーチ／ひーたん＆みーたん

16.おどってにゅうダンス／MAKI

17.おどってぱるてぃタイム／タカラダイチカ

18.ヒカリの森の一年

19.モケ！モケ！MOKETTO／ちーちゃん しおんくん

20.ヘアリーナのテーマ／甘束まお

21.あるひのシナ田さん／チーナ

22.たいようサン／いのうえあい

23.そらのライオン／KEMURI

24.こちょこちょうざめ ／さかなのおにいさん かわちゃん

25.みんなのダンスのテーマ／mekakushe

26.ひらがなさんぽ／岡江真一郎

27.おわりぷしゅ／彩夏子

●ボーナストラック

28.キラキラ／ざ・おとなぷしゅバンド

29.じぶんエライ／ざ・おとなぷしゅバンド

■「シナぷしゅ」番組情報

【シナぷしゅって？ 】

赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ～」と抜ける、そんな番組です。

「赤ちゃんにテレビは見せない方がいい」と思われている傾向がある一方で、スマホでは玉石混交の動画を見せている現状…そこに疑問を持ったテレ東社員が「赤ちゃんにも良質な動画コンテンツを提供したい！」と、（ある意味、”視聴率を無視して”？）立ち上がりました。

子育て奮闘中の社員たちを中心にプロジェクトを始動。制作局だけでなく、ビジネスセクションからも社員がプロデューサーとして参加し、「自分の子供に見せたい」と思えるコンテンツを開発します。

さらに、放送だけでなくネット配信も広く展開することで、「見せたいときに」「見せたい見せ方で」見せられる番組を目指します。

番組名の由来となっている「シナプス」とは、脳の神経細胞と神経細胞の間にあるつなぎ目のこと。脳の神経細胞は、成長にしたがって「増える」のではなく、シナプスによって「つながる」ことで発達します。適切な刺激でシナプスをどんどん増やし、脳の発達につながる、そして赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、 赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ～」と抜ける、それが「シナぷしゅ」です。

・ 番組名：シナぷしゅ

・ 放送局：テレビ東京系列 6局ネット

・ 放送時間：毎週月曜～金曜 あさ7:30～7:57

・ 番組HP： https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/

(C) TV TOKYO