「シナぷしゅ」レギュラー放送5周年を記念したDVD＆CDが発売決定！『シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！』 2025年12月24日(水) 発売

写真拡大 (全3枚)

日本コロムビア株式会社

テレビ東京系列で放送中の民放初の赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」（毎週月曜～金曜 あさ7:30～7:57）は、この春にレギュラー放送開始5周年を迎えました。この記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、番組で生まれた大人気のうたを収録した最新のDVDとCD、『シナぷしゅ 5周年！全員集合ぷしゅ～！』が、2025年12月24日(水)に同時発売されることが決定しました。



■ DVDはスペシャルコンテンツも収録。さらにグッズ付き限定盤も発売！


DVDには2024年4月～2025年3月のつきうたをはじめ、「おどってたのしむうた」「こどもたちの成長によりそううた」「ことばのひびきをたのしむうた」など、一緒に遊べるうたが盛りだくさんです♪2025年の新キャラクター・陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」が登場するコンテンツも仲間入り！


スペシャルコンテンツとして、これまでの番組を振り返る「2020～2025を振り返って」も収録！


さらに今回のDVDは【通常盤】にくわえて、5周年を記念したオリジナルのアクリルスタンドが封入された【グッズ付き限定盤】も発売！（DVDの収録内容は、【通常盤】と【グッズ付き限定盤】で共通となります）



■CDは豪華29曲収録！5年間で登場してきた「シナぷしゅ」の仲間たちが大集合です♪


CDには2024年4月～2025年3月のつきうたをはじめ、「ぷしゅぷしゅ」「にゅう」「ぱるてぃ」「ひーたん＆みーたん」「そらのライオン」「たいようサン」「シナ田さん」など、多彩なキャラクターのテーマ曲を収録し、５年間で登場してきた「シナぷしゅ」の仲間たちが大集合です♪ボーナストラックには、フジロックフェスを目指す！？「ざ・おとなぷしゅバンド」の楽曲も特別収録！



■商品概要


【DVD】



タイトル：シナぷしゅ　5周年！全員集合ぷしゅ～！【グッズ付き限定盤DVD】


発売日：2025年12月24日(水)


品番：COBC-7496


価格：3,850円（税抜：3,500円）






タイトル：シナぷしゅ　5周年！全員集合ぷしゅ～！【通常盤DVD】


発売日：2025年12月24日(水)


品番：COBC-7497


価格：3,080円（税抜：2,800円）





商品HP： https://columbia.jp/synapusyu/



(C) TV TOKYO



DVD収録内容：


※収録内容、仕様は変更になる可能性がございます。


※【グッズ付き限定盤】、【通常盤DVD】ともに収録内容は同じです。


グッズ付き限定盤 封入特典：アクリルスタンド



●オープニング


・みどしオープニング


・はじまりぷしゅ2025


●つきうた


・もうけもん


・ドライブ


・雨の日のダンシング


・おやおや


・Sunny Sun-San


・つきうさぎ


・スパークル


・プルシュルポット


・あいっ！


・たのしくいこう


・愛の宇宙船


・キャットロケット


●おどってたのしむうた


・みんなのダンス


・カンガルーあらわる


・おどってぱるてぃタイム


・シェイクでエビデー


●こどもたちの成長によりそううた


・しりとリズムジカ


・PUPPU SONG


・ぼくいろのブルー


●ことばのひびきをたのしむうた


・こんにちマッチョさん


・まめまめえだまめ


・ぽぷぴぺぱ


・わんわんにゃー


●エンディング


・おわりぷしゅ2025


●スペシャルコンテンツ


・2020～2025を振り返って



【CD】



タイトル：シナぷしゅ　5周年！全員集合ぷしゅ～！


発売日：2025年12月24日(水)


品番：COCX-42615


価格：2,530円（税抜：2,300円）





商品HP： https://columbia.jp/synapusyu/



CD収録内容：


1.はじまりぷしゅ／彩夏子


2.もうけもん／MONO NO AWARE


3.ドライブ ／椎名杏子


4.雨の日のダンシング／アマイワナ


5.おやおや／上鈴木兄弟


6.Sunny Sun-San／樋口太陽


7.つきうさぎ／月の満ちかけ


8.スパークル／やなぎなぎ


9.プルシュルポット／プッシュプルポット


10.あいっ！／ハク。


11.たのしくいこう／Shoko & The Akilla


12.愛の宇宙船／mekakushe


13.キャットロケット／MAH(SiM)


14.これからもヨロレイヒ／メイリン（ゾンビーチャング）


15.ひーたんみーたんのマーチ／ひーたん＆みーたん


16.おどってにゅうダンス／MAKI


17.おどってぱるてぃタイム／タカラダイチカ


18.ヒカリの森の一年


19.モケ！モケ！MOKETTO／ちーちゃん　しおんくん


20.ヘアリーナのテーマ／甘束まお


21.あるひのシナ田さん／チーナ


22.たいようサン／いのうえあい


23.そらのライオン／KEMURI


24.こちょこちょうざめ ／さかなのおにいさん かわちゃん


25.みんなのダンスのテーマ／mekakushe


26.ひらがなさんぽ／岡江真一郎


27.おわりぷしゅ／彩夏子


●ボーナストラック


28.キラキラ／ざ・おとなぷしゅバンド


29.じぶんエライ／ざ・おとなぷしゅバンド



■「シナぷしゅ」番組情報


【シナぷしゅって？ 】


赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ～」と抜ける、そんな番組です。


「赤ちゃんにテレビは見せない方がいい」と思われている傾向がある一方で、スマホでは玉石混交の動画を見せている現状…そこに疑問を持ったテレ東社員が「赤ちゃんにも良質な動画コンテンツを提供したい！」と、（ある意味、”視聴率を無視して”？）立ち上がりました。


子育て奮闘中の社員たちを中心にプロジェクトを始動。制作局だけでなく、ビジネスセクションからも社員がプロデューサーとして参加し、「自分の子供に見せたい」と思えるコンテンツを開発します。


さらに、放送だけでなくネット配信も広く展開することで、「見せたいときに」「見せたい見せ方で」見せられる番組を目指します。


番組名の由来となっている「シナプス」とは、脳の神経細胞と神経細胞の間にあるつなぎ目のこと。脳の神経細胞は、成長にしたがって「増える」のではなく、シナプスによって「つながる」ことで発達します。適切な刺激でシナプスをどんどん増やし、脳の発達につながる、そして赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、 赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ～」と抜ける、それが「シナぷしゅ」です。



・ 番組名：シナぷしゅ


・ 放送局：テレビ東京系列 6局ネット


・ 放送時間：毎週月曜～金曜 あさ7:30～7:57


・ 番組HP： https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/



(C) TV TOKYO