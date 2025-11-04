関西主要学習塾13社の中途採用調査を発表　採用意欲は高止まり、経験者採用は増加傾向

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社サンクスパートナーズ（大阪・中央／代表取締役：中尾 博）は、関西の主要学習塾13社を対象に「関西学習塾2024～2025中途採用実態調査」を実施し、2025年10月21日にその結果を発表いたしました。採用意欲は高止まりであるものの採用計画達成率は未達成。一方、業界経験者の採用割合や待遇改善への取り組みが増加するなど、学習塾業界の採用構造が変化していることが明らかになりました。

■調査の背景

教育現場の人材需給の変化により、学習塾業界では慢性的な講師不足が課題となっています。特に経験者人材の確保や採用の苦戦が顕著です。株式会社サンクスパートナーズでは、関西の主要塾13社を対象に中途採用の実態を調査し、業界の採用動向を可視化しました。

■ 調査概要

・調査期間：2025年6月16日～8月7日

・対象企業：関西に本社を置く、30拠点以上を展開する学習塾13社

・調査方法：メール・電話によるヒアリング

・結果報告：本調査にご協力いただいた対象企業様に、

2025年10月21日、メールにて調査結果を報告

・実施主体：株式会社サンクスパートナーズ 学習塾中途採用実態調査事務局

■ 主な調査結果

・中途採用充足状況

2024年度採用計画に対して達成率は79.6％、対前年比では-6.2％。集団事業部門では76.0％、対前年比では-10.7％。個別・衛星事業部門は76.9％、対前年比では-6.2％。いずれも計画と前年を下回る結果となった。

※2024年度における採用計画に対しての達成率（2024年4月～2025年3月 入社ベース）

・中途採用における学習塾業界経験者の採用割合

2024年度は、集団指導事業部門は中途採用者のうち74.3％が経験者を採用しており、業界経験者の割合は昨年に引き続き高く、対前年比+1.5％。個別・衛星事業部門は業界経験者49.7％、前年比+7％。業界経験者と業界未経験者の割合がほぼ同率になった。

・各社の業界経験者採用に関しての意欲は？

採用意欲は高止まり。2025年度採用計画は中途採用では増やす、もしくは現状維持の企業を合わせると69.2％、新卒採用は同84.6％。また、「業界経験者の中途採用」を増やしたい企業は46.2％で、前年と同率だった。

・中途採用におけるSNS（LinkedIn、X、Facebook、Slack等）のオンラインコミュニティー利用状況は？

中途採用にオンラインコミュニティーを活用している企業の割合は38.5％。利用していない企業の割合は53.8％だった。

・2025年度の勤務条件について

賃上げは53.8％の企業が実施。年間休日増は15.4％で、既に増やした企業を合わせると46.2％が実施。各社、働き方や条件面の改善に積極的に取り組んで、採用に繋げたい意図がうかがえる。

今回の実態調査結果でも、昨年に引き続き、学習塾各社の採用意欲の高さが改めて鮮明になったレポートである。特に業界経験者を積極的に採用していきたい意向が強いことが顕著な結果であった。

