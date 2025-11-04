【梅原裕一郎さん出演のPV公開！ 】王道恋愛漫画レーベル・Comic Aily初のコミックス3作同時発売！

写真拡大 (全11枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『Comic Aily』初のコミックス『君が眩しいせいで』第1巻、『身の程知らずのシンデレラ』第1巻、『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』第1巻を2025年11月4日（火）に発売いたしました。さらにコミックス発売を記念して、Comic AilyのレーベルPVを公開いたしました。




Comic Aily 11月発売コミックス。左から『君が眩しいせいで』『身の程知らずのシンデレラ』『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』。

2025年7月にオープンした王道恋愛漫画レーベル・Comic Aily。


本日11月4日（火）にコミックス『君が眩しいせいで』第1巻、『身の程知らずのシンデレラ』第1巻、『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』第1巻を発売いたしました。



また、コミックス発売を記念し、Comic Aily作品の魅力がたっぷりつまったレーベルPVを公開！


ナレーションは梅原裕一郎さんにご出演いただいております。ぜひご覧ください！



梅原裕一郎さんご出演のComic AilyレーベルPVを公開！




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CQYKOVTHK8I ]


・ナレーション出演：梅原裕一郎さん





Xにて梅原裕一郎さん直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施！





PV公開を記念して、Comic Aily公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンも実施！


Comic Aily公式Xをフォロー&該当ポストをリポストしてくださった方の中から、抽選で3名様に梅原裕一郎さん直筆サイン色紙をプレゼントいたします！



キャンペーン詳細はこちらから！ :
https://x.com/Comic_Aily/status/1985527422943383951

【応募期間】


2025年11月4日（火）11：00～2025年11月18日（火）23：59



【賞品】


梅原裕一郎さん直筆サイン色紙（抽選で3名様）



【応募方法】


1. XのComic Ailyアカウント（@Comic Aily(https://x.com/Comic_Aily)）をフォロー


2. ポスト内の注意事項を確認


3. 該当ポストをリポストして、応募完了！



【当選発表】


当選者へのみ、X（Twitter）のDMにて「@Comic_Aily」よりお知らせします（2025年11月26日予定）。


※あらかじめDMを受け取れるよう設定してください。


※ご当選の場合、2025年12月3日までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要があります。かならず期日までにDMをご確認ください。



2025年11月4日発売のコミックスはこちら！



『身の程知らずのシンデレラ』1巻

「私は“王子様”を突き落とした。」 緒之が描く、背徳のラブストーリー。



「誰にでも、消し去りたい過去がある――。」
過去に強烈なコンプレックスを抱く村井要は、これまでの自分を捨てるため、死に物狂いで勉強し、晴れて名門大学への入学を果たす。しかし、そこには自分の醜悪かつ卑劣な過去を知る男・山城悠真がいて…？ 笑顔の裏に何を隠しているかわからない彼。再会は復讐か、それとも――…。
泥まみれのまま、それでも前に進むアンチ・シンデレラストーリー！








『身の程知らずのシンデレラ』1巻


2025年11月4日


著者：緒之


定価：792円（本体720円＋税）


発行：株式会社KADOKAWA



▼購入はこちら


https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001131/


▼連載ページはこちら！


https://comic-walker.com/detail/KC_006777_S/


『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』1巻

モテ年下イケメン×恋愛耐性ゼロOLの契約同棲ラブ！


仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。
「このまま死ぬまで一人だったらどうしよう」
自宅と職場の往復だけをする日々の中で、孤独感に襲われる杏のもとに、ある日、弟の悠人がイケメンの友人・鈴音 色を連れてきた！
「帰る場所がない」という色を、一晩泊めてあげた杏だが、それ以来妙に懐かれてしまう。さらには異性関係で悩んでいることを色に見抜かれ、「恋愛のサポートをする代わりに、家に住ませてほしい」という同棲契約を突きつけられてしまい――!?
一つ屋根の下で紡ぐラブストーリー、第1巻！





『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』1巻


2025年11月4日


著者：小森 薫


定価：792円（本体720円＋税）


発行：株式会社KADOKAWA



▼購入はこちら


https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001129/


▼連載ページはこちら！


https://comic-walker.com/detail/KC_006817_S/


『君が眩しいせいで』1巻

君に追いつきたくて、何度だって、声を振り絞るんだ。


極度の人見知りで、友達ができず独りぼっちの中学時代を過ごしてきた卯月小春。


青春に憧れ、高校こそはと意気込んでいたが、自己紹介で大失敗をしてしまう。


しかし、クラス1の陽キャ・結城葵に声をかけられたことで、大失敗から始まった小春の高校生活に変化が…？


人見知り女子・卯月小春、クラス1の陽キャ・結城葵、マイペース幼馴染・浮野空、孤高の美女・白鳥美海。性格もカーストもバラバラな4人の、恋と友情の物語！








『君が眩しいせいで』1巻


2025年11月4日


著者：小森 夏空


定価：792円（本体720円＋税）


発行：株式会社KADOKAWA



▼購入はこちら


https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001164/


▼連載ページはこちら！


https://comic-walker.com/detail/KC_006815_S/



Comic Ailyには、他にもときめく漫画がたくさん(ハート)



『後方見守り幼なじみが甘すぎる』 著：カネハル

https://comic-walker.com/detail/KC_006816_S/




<あらすじ>


真嶋那月24歳。


付き合う男はみなクズ男…徹底的に男運のない


彼女の交友関係の中で唯一、いい奴に区分できる男がいる。


それが、2歳年下の幼なじみ・佐野笙哉。


甘えん坊で寂しがりやだった昔と違い、


やたら世話焼きで一言多い「オカン系」男子に進化した笙哉に


今日も世話を焼かれてしまい――!?


『THE HANDSOME APES』 著：青木峻斗

https://comic-walker.com/detail/KC_006828_S/




恋する16歳の女子高生・九条はるかが付き合うことになった念願のハイスぺ彼氏・下野音色（ハミング）は、動物園を住処にするゴリラだった。トイレのマナーも恋愛の常識も、まるで異なる下野くんとのカップル生活は前途多難。


少女漫画を多様性の時代へと誘う、前代未聞の野生ラブコメ！


『中通りダイアリー』 著：三月薫

https://comic-walker.com/detail/KC_006829_S/(https://comic-walker.com/detail/KC_006829_S?episodeType=first)




<あらすじ>


「新しい家族、新しいコミュニティ、そして忘れたかったアイツ…。」


実家の果樹園で働く、実家暮らしの桃生千笑（ものうちえみ）は21歳。


その桃生家に今日、長女（千笑の姉）が遺した小学三年生の晴（はる）がやってきた！


父親に続き、母親も亡くした晴のたった一つのわがままは、「野球を続けたい」ということだけ。


拒む理由も見つからず、二つ返事で“安請け合い”をしてしまった千笑の人生は、これを機に大きく変わっていく！


『ないものねだりの君に光の花束を』著：深津めえ / 汐見夏衛

https://comic-walker.com/detail/KC_006896_S/




＜あらすじ＞


全てにおいて《平凡》であることがコンプレックスの女子高生・影子。そんな彼女は二学期の席替えで学校の人気者であり、大人気アイドルグループのメンバー・真昼と隣の席になる。自分と正反対の《特別》な彼とは住む世界が違うと思っていたのに--。ひょんなことから一緒に図書委員をすることに！　しかも、彼には周りの知らない顔があるようで――？


『恋するふたりは牙を隠す～ギャップがありすぎるカップルの話～』著：紫良河みあび

https://comic-walker.com/detail/KC_007004_S/




＜あらすじ＞


オンラインで知り合い、オフ会をして仲良くなった高校生の千石雪弥と一条愛里。


「もっと仲良くなりたい」。


恋の予感を感じる雪弥と愛里だが、二人には、互いに言えない“秘密“があった――。


それは、雪弥は地元の不良男子校のトップ、愛里は地元の不良女子高のトップだということ!!


絶対に正体がバレてはいけない!? 危険な純愛ストーリー、開幕。



関連サイト



【Comic Aily 公式URL】https://comic-walker.com/label/aily


【Comic Aily 公式X（Twitter）】https://x.com/Comic_Aily


【Comic Aily 公式Instagram】https://www.instagram.com/comic_aily/