【梅原裕一郎さん出演のPV公開！ 】王道恋愛漫画レーベル・Comic Aily初のコミックス3作同時発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『Comic Aily』初のコミックス『君が眩しいせいで』第1巻、『身の程知らずのシンデレラ』第1巻、『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』第1巻を2025年11月4日（火）に発売いたしました。さらにコミックス発売を記念して、Comic AilyのレーベルPVを公開いたしました。

Comic Aily 11月発売コミックス。左から『君が眩しいせいで』『身の程知らずのシンデレラ』『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』。

2025年7月にオープンした王道恋愛漫画レーベル・Comic Aily。

本日11月4日（火）にコミックス『君が眩しいせいで』第1巻、『身の程知らずのシンデレラ』第1巻、『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』第1巻を発売いたしました。

また、コミックス発売を記念し、Comic Aily作品の魅力がたっぷりつまったレーベルPVを公開！

ナレーションは梅原裕一郎さんにご出演いただいております。ぜひご覧ください！

梅原裕一郎さんご出演のComic AilyレーベルPVを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CQYKOVTHK8I ]

・ナレーション出演：梅原裕一郎さん

Xにて梅原裕一郎さん直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施！

PV公開を記念して、Comic Aily公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンも実施！

Comic Aily公式Xをフォロー&該当ポストをリポストしてくださった方の中から、抽選で3名様に梅原裕一郎さん直筆サイン色紙をプレゼントいたします！

キャンペーン詳細はこちらから！ :https://x.com/Comic_Aily/status/1985527422943383951

【応募期間】

2025年11月4日（火）11：00～2025年11月18日（火）23：59

【賞品】

梅原裕一郎さん直筆サイン色紙（抽選で3名様）

【応募方法】

1. XのComic Ailyアカウント（@Comic Aily(https://x.com/Comic_Aily)）をフォロー

2. ポスト内の注意事項を確認

3. 該当ポストをリポストして、応募完了！

【当選発表】

当選者へのみ、X（Twitter）のDMにて「@Comic_Aily」よりお知らせします（2025年11月26日予定）。

※あらかじめDMを受け取れるよう設定してください。

※ご当選の場合、2025年12月3日までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要があります。かならず期日までにDMをご確認ください。

2025年11月4日発売のコミックスはこちら！

『身の程知らずのシンデレラ』1巻

「私は“王子様”を突き落とした。」 緒之が描く、背徳のラブストーリー。

「誰にでも、消し去りたい過去がある――。」

過去に強烈なコンプレックスを抱く村井要は、これまでの自分を捨てるため、死に物狂いで勉強し、晴れて名門大学への入学を果たす。しかし、そこには自分の醜悪かつ卑劣な過去を知る男・山城悠真がいて…？ 笑顔の裏に何を隠しているかわからない彼。再会は復讐か、それとも――…。

泥まみれのまま、それでも前に進むアンチ・シンデレラストーリー！

『身の程知らずのシンデレラ』1巻

2025年11月4日

著者：緒之

定価：792円（本体720円＋税）

発行：株式会社KADOKAWA

▼購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001131/

▼連載ページはこちら！

https://comic-walker.com/detail/KC_006777_S/

『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』1巻

モテ年下イケメン×恋愛耐性ゼロOLの契約同棲ラブ！

仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。

「このまま死ぬまで一人だったらどうしよう」

自宅と職場の往復だけをする日々の中で、孤独感に襲われる杏のもとに、ある日、弟の悠人がイケメンの友人・鈴音 色を連れてきた！

「帰る場所がない」という色を、一晩泊めてあげた杏だが、それ以来妙に懐かれてしまう。さらには異性関係で悩んでいることを色に見抜かれ、「恋愛のサポートをする代わりに、家に住ませてほしい」という同棲契約を突きつけられてしまい――!?

一つ屋根の下で紡ぐラブストーリー、第1巻！

『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』1巻

2025年11月4日

著者：小森 薫

定価：792円（本体720円＋税）

発行：株式会社KADOKAWA

▼購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001129/

▼連載ページはこちら！

https://comic-walker.com/detail/KC_006817_S/

『君が眩しいせいで』1巻

君に追いつきたくて、何度だって、声を振り絞るんだ。

極度の人見知りで、友達ができず独りぼっちの中学時代を過ごしてきた卯月小春。

青春に憧れ、高校こそはと意気込んでいたが、自己紹介で大失敗をしてしまう。

しかし、クラス1の陽キャ・結城葵に声をかけられたことで、大失敗から始まった小春の高校生活に変化が…？

人見知り女子・卯月小春、クラス1の陽キャ・結城葵、マイペース幼馴染・浮野空、孤高の美女・白鳥美海。性格もカーストもバラバラな4人の、恋と友情の物語！

『君が眩しいせいで』1巻

2025年11月4日

著者：小森 夏空

定価：792円（本体720円＋税）

発行：株式会社KADOKAWA

▼購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001164/

▼連載ページはこちら！

https://comic-walker.com/detail/KC_006815_S/

Comic Ailyには、他にもときめく漫画がたくさん(ハート)

『後方見守り幼なじみが甘すぎる』 著：カネハル

https://comic-walker.com/detail/KC_006816_S/

<あらすじ>

真嶋那月24歳。

付き合う男はみなクズ男…徹底的に男運のない

彼女の交友関係の中で唯一、いい奴に区分できる男がいる。

それが、2歳年下の幼なじみ・佐野笙哉。

甘えん坊で寂しがりやだった昔と違い、

やたら世話焼きで一言多い「オカン系」男子に進化した笙哉に

今日も世話を焼かれてしまい――!?

『THE HANDSOME APES』 著：青木峻斗

https://comic-walker.com/detail/KC_006828_S/

恋する16歳の女子高生・九条はるかが付き合うことになった念願のハイスぺ彼氏・下野音色（ハミング）は、動物園を住処にするゴリラだった。トイレのマナーも恋愛の常識も、まるで異なる下野くんとのカップル生活は前途多難。

少女漫画を多様性の時代へと誘う、前代未聞の野生ラブコメ！

『中通りダイアリー』 著：三月薫

https://comic-walker.com/detail/KC_006829_S/(https://comic-walker.com/detail/KC_006829_S?episodeType=first)

<あらすじ>

「新しい家族、新しいコミュニティ、そして忘れたかったアイツ…。」

実家の果樹園で働く、実家暮らしの桃生千笑（ものうちえみ）は21歳。

その桃生家に今日、長女（千笑の姉）が遺した小学三年生の晴（はる）がやってきた！

父親に続き、母親も亡くした晴のたった一つのわがままは、「野球を続けたい」ということだけ。

拒む理由も見つからず、二つ返事で“安請け合い”をしてしまった千笑の人生は、これを機に大きく変わっていく！

『ないものねだりの君に光の花束を』著：深津めえ / 汐見夏衛

https://comic-walker.com/detail/KC_006896_S/

＜あらすじ＞

全てにおいて《平凡》であることがコンプレックスの女子高生・影子。そんな彼女は二学期の席替えで学校の人気者であり、大人気アイドルグループのメンバー・真昼と隣の席になる。自分と正反対の《特別》な彼とは住む世界が違うと思っていたのに--。ひょんなことから一緒に図書委員をすることに！ しかも、彼には周りの知らない顔があるようで――？

『恋するふたりは牙を隠す～ギャップがありすぎるカップルの話～』著：紫良河みあび

https://comic-walker.com/detail/KC_007004_S/

＜あらすじ＞

オンラインで知り合い、オフ会をして仲良くなった高校生の千石雪弥と一条愛里。

「もっと仲良くなりたい」。

恋の予感を感じる雪弥と愛里だが、二人には、互いに言えない“秘密“があった――。

それは、雪弥は地元の不良男子校のトップ、愛里は地元の不良女子高のトップだということ!!

絶対に正体がバレてはいけない!? 危険な純愛ストーリー、開幕。

関連サイト

【Comic Aily 公式URL】https://comic-walker.com/label/aily

【Comic Aily 公式X（Twitter）】https://x.com/Comic_Aily

【Comic Aily 公式Instagram】https://www.instagram.com/comic_aily/