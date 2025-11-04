「結界師の一輪華」よりコミカライズのイラストを使用したオンラインくじが発売決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、コミック『結界師の一輪華』の豪華賞品が手に入る＜コミック「結界師の一輪華」オンラインくじ＞を、2025年11月11日(火)12時より販売します。
新規描き下ろしのイラストをたっぷり使用した、ファン必見のアイテムが勢ぞろい!!
さらに過去のコミック特典イラストや雑誌掲載イラストを使用した限定アイテムもラインナップ！【10連セット】でご購入いただくと作中のコマイラスト使用した「ミニステッカー」もプレゼントいたします！ファン必見のアイテムが盛りだくさんです！
また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ12種セット」をプレゼント!!
この機会をお見逃しなく!!
＜コミック「結界師の一輪華」オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年11月11日(火)12:00～2025年12月9日(火)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kekkaishi-ichirinka/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！B2タペストリー（全4種）
A賞：選べる！アクリルスタンド（全8種）
Ｂ賞：アクリルチャーム（全8種）
Ｃ賞：ミニ色紙（全12種）
D賞：缶バッジ（全12種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニステッカー」をもれなく1枚プレゼント!!
※全6種。ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/