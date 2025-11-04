【限定5社モニター募集中】ECサイトを“学びながら作る”新しいEC構築の形。食品事業者のための『ECできるもん』伴走型プログラム（オンラインスクール）提供スタート

株式会社スタヂオポートマン

株式会社スタヂオポートマン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：和田仁）は、食品販売事業者を対象に、プロと二人三脚でオンラインショップを立ち上げ・運用できる伴走型EC構築プログラム『ECできるもん』を提供開始しました。現在、先着5社限定でマンツーマンのモニター受講を募集中です。

従来の「制作代行」とは違うスタイルでECサイトを伴走型で構築します。食品販売事業者向けのサービスとなります。

▼『ECできるもん』

サービス紹介ページはこちら(https://ec-workshop.jp/pages/ec-program)

▼ まずは気軽に無料相談（LINE）

公式LINEはこちら(https://shopduo.kyon-ec.com/line/open/WCDEmHblvhsC?mtid=EH7YnllHyzYp)

◆ サービス概要

『ECできるもん』は、食品事業者様のためのShopify専門・伴走型EC構築プログラムです。

「作る人」と「使う人」が分かれていた従来の形を見直し、“プロと一緒に学びながら作る”を軸に、デザインから運用・販売戦略までを一括サポート。3ヶ月で構築から運用までを学び、自分の手で売れる仕組みをつくることを目指します。

- 対象：食品・スイーツなどの食品販売事業者様- 受講期間：3ヶ月＋受講終了後3ヶ月サポート- 対応プラットフォーム：Shopify（ショッピファイ）- 受講形式：Zoomでの実践レッスン＋動画配信＋チャットでのサポート（オンライン完結）- 講師：ブランディングデザイナー×Shopify専門家の経験豊富なプロ2名体制

▼ モニターへのお申込みはLINEから

公式LINEはこちら(https://shopduo.kyon-ec.com/line/open/WCDEmHblvhsC?mtid=EH7YnllHyzYp)

◆ こんな食品事業者様におすすめ

◎こだわりの食品を全国に届けたい

◎販路を広げたい・新規顧客を増やしたい

◎24時間営業できる販売チャネルを作りたい

◎売上・リピーターを増やしたい

「うちの商品はオンラインでも売れるのかな？」

「自分にできるか不安…」

そんな食品事業者様のお悩みや心配に寄り添い、EC専門のプロと二人三脚で「売れるオンラインショップ」を約3ヶ月で完成させ、自走できる力を手に入れていただくことを目指すプログラムです。

◆ ECできるもんの特徴とこだわり

ECできるもんでは、「オンラインショップが完成して終わり」ではなく、「売れる構造を自分で運営できるようになる」ことをゴールにしています。

◆ ECできるもん | 3つのポイント

１. 一緒に作るから完成度が高い

丸投げではなく、プロと一緒に考えながら進めることで、実際に手を動かすことで自走力が身につき、理解度と完成度がぐっと上がります。目安は3ヶ月で完成。

２. 学びながら進めるから運用に強い

ECの仕組みやデザイン、導線、広告戦略などを学びながら構築し、Zoomでの実践サポート×動画レクチャーのハイブリッド形式で、知識と実践を両立。「わからないままにしない」ためのサポート体制が整っています。

３. 実績豊富な2名のプロが伴走

和田ひとし：ブランディングデザイナー／グラフィック・Web・ECサイトのデザイン制作15年・現役ECオーナー／150サイト以上構築経験

大西恭平：食品メーカー出身・Shopify専門家／構築代行事業者100社以上へのコンサル実績

◆ 先着5社限定 | 特別価格モニター募集中

現在、プログラム正式リリースに向けてモニター受講生を5社限定で募集しています。モニター期間中は講師2名によるマンツーマン形式で、商品設計～販売導線～運用までを個別サポートいたします。

【モニター受講特典】

- 通常79万円（税抜）→モニター価格 49万円（税抜）／税込 539,000円- 専属講師2名による1on1サポート- LINE・Zoom・チャットで無制限質問OK- 受講終了後3ヶ月、質問無制限のチャットサポートあり

【今後の通常募集について】

モニター期間終了後は、少人数制（3～5社）グループ受講形式へ移行予定。講師がグループ全体を伴走し、交流しながら実践的に学べるプログラムへ拡大します。

◆ 料金・期間

◆ お申し込み・お問い合わせ

- 受講期間：約3ヶ月- 通常価格：税抜79万円（税込869,000円）- モニター価格：税抜49万円（税込539,000円）※先着5社限定- 支払い方法：銀行振込・クレジットカード（分割可）

LINE公式アカウントにて無料個別相談を受付中です。Zoomでの30～60分のオンライン面談もございますので、ご希望の方はLINEよりご連絡くださいませ。

無理な勧誘は一切ございませんので、「ちょっと話を聞いてみたい」という方もお気軽にご相談ください！

▼ まずは気軽に無料相談（LINE）

公式LINEはこちら(https://shopduo.kyon-ec.com/line/open/WCDEmHblvhsC?mtid=EH7YnllHyzYp)

▼ 『ECできるもん』

サービス紹介ページはこちら(https://ec-workshop.jp/pages/ec-program)

◆ 私たちが“伴走型制作”にこだわる理由

15年以上のWeb制作経験を通じて、多くのクライアントからこんな声を聞いてきました。

「完成イメージが伝えづらい」

「修正や更新が自分でできない」

「作ったあと、どう運用していいかわからない」

こうした課題の根底には“作る人”と“使う人”が分離していることがあり、また当然ではありますが、ECサイトは作ることがゴールではなく、完成してからがビジネスのスタートです。

だからこそ、プロチームが伴走しながら自分で触って構築し、制作から運用まで必要なことをまるっと学ぶ。そして最終的には「完全に自走できるようになること」を一緒に目指すのが、サービス提供者としてあるべき姿であると考えています。

そんな“本当に価値のある支援”を提供したいと思い、従来の制作事業のカタチとは違うEC制作プログラムとして『ECできるもん』を立ち上げました。

ECサイトを共に形にし、想いのこもったモノを世の中へ届けれればと思います。



『ECできるもん』

食品事業者向け伴走型プログラム

サービスページはこちら(https://ec-workshop.jp/pages/ec-program)

◆ 運営会社について

事業者名：株式会社スタヂオポートマン

代表取締役：和田 仁

所在地：愛知県名古屋市千種区千種通7丁目101番 オオクラビル4F

サービスWEBサイト：https://ec-workshop.jp