「競合に″SEOで勝てる記事″を作ります。」ウェブココルのSEO記事制作代行サービスのリニューアルのお知らせ

ウェブココル株式会社(本社：福岡県福岡市 代表取締役：杉岡玲生)は、多くの業界のSEOコンサルティング事例や自社運営のWebメディア運営にて累計 2,000万 PV、売上累計 5億円超の実績を持ち、制作記事数累計 8,500本以上の知見を蓄積しています。このたび、こうした“実戦で培ったSEO記事制作の知見”を体系化し、企画・キーワード選定・構成・執筆・CMS入稿・運用提案までを一貫で代行する「SEO記事制作代行サービス(https://challenge-seo.jp/seo-contents/)」を本格提供いたします。完全内製化チームによる高品質なコンテンツ提供により、「量」ではなく「質」で勝負するSEO時代において、企業メディア／オウンドメディアの競争力を飛躍的に高める支援を実現します。

本サービスは、生成AIの普及によって生まれた「大量生成によるサイト全体のコンテンツ品質低下」や「十分な成果が出ない」といった新たな課題を解決し、SEO記事制作によるオーガニック集客で結果を創出する高品質な記事コンテンツを提供します。

SEO記事制作サービス :https://challenge-seo.jp/seo-contents/

ウェブココル株式会社は、東証グロース上場の株式会社デジタリフト（本社：東京都渋谷区）のグループ企業として、全国の企業に対してSEOコンサルティングサービスおよびSEO記事制作代行サービスを提供しています。今回リニューアルした「SEO記事制作代行サービス」では、Googleの検索アルゴリズムの最新動向を踏まえ、競合に勝つことを重視したサービスになりました。

サービスリニューアルの背景

昨今、AI生成コンテンツの普及により、検索上位を獲得するためのSEO戦略は大きく変化しています。

従来の「記事を量産して流入を増やす」戦略では通用せず、今求められているのは「読者の意図を深く理解し、専門性と独自性を両立した質の高いコンテンツ」です。

しかし多くの企業では、「オウンドメディアの戦略設計とSEOで上位表示できる技術力の2つを兼ね備えた人材が不足している」「執筆とSEO運用が分断され、品質管理が難しい」といった課題を抱えています。

ウェブココルは、こうした企業課題を解決するために、自社運営のWebメディア・SEOコンサルティング・AIライティングの知見を統合した新サービスとして本取り組みを開始しました。

サービスの特徴

完全内製体制による高品質コンテンツ制作

企画・キーワード選定・構成・執筆・画像選定・CMS入稿までをすべて自社スタッフが対応。社内にノウハウを蓄積しながら、スピードと品質を両立します。

“勝つ記事”に特化したSEO設計

自社メディアで実際に上位表示・収益化を実現してきた分析手法を導入。単なるSEOライティングではなく、検索意図の深掘りと競合差別化を徹底します。

成果に直結する運用支援

記事納品後も順位推移やCV（コンバージョン）を継続モニタリング。必要に応じてリライト提案や改善支援を行う「運用型SEO代行」を採用しています。

明確で柔軟な料金体系

1記事あたり3万円（税込）から。構成作成・執筆・画像選定・サムネイル制作・CMS入稿を含むパッケージ料金で、オプションにて監修記事や有料素材対応も可能です。

実績事例

留学エージェントサイト：88記事でSEO1位獲得率56.8%、検索1ページ目表示率98.9%

美術品買取専門サイト：50記事で月間3万セッションを達成、予約数300%増

製造業ECサイト：30記事で検索流入およびショップ遷移数が300%以上に増加

新サービスリリース記念キャンペーン

SEO記事制作代行サービスのリニューアルを記念し、期間限定で 「SEOライティング秘伝資料（非公開戦略書）」を無料プレゼント いたします。この資料では、アクセスを“売上”に変えるための具体的な戦略設計（WHO/WHAT/HOW）と、成果に直結する記事構成メソッドを公開。小手先のテクニックではなく、アフィリエイト最前線で“勝ち続けてきた思考法”を体系化した内容です。

《配布期間》：2025年11月1日～

《配布内容》：「SEOで上位を獲るための秘伝の書」（PDF 32ページ）

《入手方法》：公式サイト内のキャンペーンフォームから無料ダウンロード可能

今後の展望

ウェブココルは本サービスを起点に、企業オウンドメディアやBtoB・BtoC領域におけるSEO支援を拡大し、年間数千本規模の高品質記事制作体制を構築してまいります。

また、生成AI（LLM）を活用した記事構成支援・分析自動化ツールとの連携を進め、**「AI時代のSEO運用支援」**として進化を続けます。

■ 会社概要

ウェブココル株式会社

公式サイト：https://cocol.co.jp/

事業内容：SEOコンサルティング(https://challenge-seo.jp/localseo/) Webメディア運営(https://cocol.co.jp/media/) SEO記事制作代行(https://challenge-seo.jp/seo-contents/) LLMOコンサルティング(https://challenge-seo.jp/local-llmo/) LP制作(https://challenge-seo.jp/lp/)

所在地：福岡県福岡市中央区高砂2-1-4 オーキッドプレイス天神南204

採用サイト：https://webcocol.notion.site/

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：大島

メール：seo@cocol.co.jp

以上