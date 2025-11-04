タカマツハウス、採用サイトを全面リニューアル

タカマツハウス株式会社

タカマツハウス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤原元彦、以下「タカマツハウス」）は、2025年11月4日、自社採用サイトを全面リニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、デザインを一新するとともに、新卒一期生・二期生の社員インタビューや動画コンテンツを追加。さらに、キャリアステップ紹介や求職者の疑問を解消するFAQなどの新コンテンツを新設し、求職者が働くイメージと成長の道筋をより具体的に描けるサイトへと刷新しました。

■背景

タカマツハウスは、一都三県を中心に駅徒歩圏内の利便性の高い「マンション立地」にこだわった用地仕入れを強みとし、利便性と資産性を兼ね備えた住まいを提供しています。創業からわずか6年で年商353億円を突破し、住宅業界でも注目を集めています。

さらなる成長に向け、採用・育成の強化を進める中で、社員一人ひとりの挑戦やキャリアのリアルを発信する採用サイトへと全面リニューアルを実施。本サイトでは、不動産業界では珍しい「落ちこぼれをつくらない」組織づくりや価値観を軸に、社員の姿を通して働く魅力を伝えています。

■リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、「タカマツハウスを知る」「人を知る」「仕事を知る」の3つのテーマページを新設。企業の理念や文化、社員の挑戦、具体的なキャリアステップを通じて、タカマツハウスで働くリアルを多面的に紹介しています。

■代表コメント

- デザイン刷新企業理念「見晴らしの良い未来」を体現した、シンプルで誠実なデザインに一新。余白を活かした構成で、読みやすさと温かみを両立しました。- 「タカマツハウスを知る」ページを新設会社の成長や組織文化など、企業全体を客観的に理解できるコンテンツを掲載。「数字でみるタカマツハウス」では、平均年齢や年間休日、残業時間などをインフォグラフィックで掲載しています。- 「人を知る」ページを新設既存のインタビュー・動画コンテンツに加え、新卒一期生・二期生を中心に若手社員の等身大の声を掲載。チームの雰囲気や成長過程をリアルに伝えています。- 「仕事を知る」ページを新設入社後のキャリアパスや、職種ごとの仕事内容をわかりやすく整理。「自分がどのように成長できるか」をイメージしやすい構成に。- 「採用メッセージ」「FAQ」ページの新設代表メッセージでは「挑戦」「正直」「成長」といった企業の根幹を発信。FAQでは応募前の疑問を整理し、求職者が安心して次の一歩を踏み出せるようにしています。

タカマツハウスは、創業以来のスピード感と挑戦心を大切にしながら、年齢や経験に関係なく、一人ひとりの意志と行動を正当に評価するフェアな風土を築いてきました。

今回の採用サイトでは、そうした文化の中で活躍する社員のリアルな姿を通して、当社の価値観や働く魅力をお伝えしています。

これからも全員で力を合わせ、住まいづくりを通じて未来の暮らしを豊かにする挑戦を続けて参ります。

タカマツハウス株式会社

代表取締役社長 藤原 元彦

■関連サイトURL

・タカマツハウス採用サイト(https://takamatsu-house.co.jp/recruit/)

・採用サイトリニューアル背景(https://note.com/takamatsu_house/n/n07f639ff0970)

■タカマツハウス株式会社について

高松グループの新規事業会社として2019年に設立。「お客さまと社会が求める理想の住まい・暮らしづくりを通じて、沢山の幸せを、かたちにしていく。」を企業理念に、住まいづくりの専門家として、社会やお客様の最善を厳選し、多種多様なライフスタイルに対応した住まいを創造しています。改めて顧客起点に立ち、専門家として土地や住宅を厳選することで、お客様が本当に望む“理想の家・暮らしづくり”、そして質の高い生活空間を提供することで社会に貢献しています。

【タカマツハウス株式会社 会社概要】

設立日 ：2019年4月

代表者 ：藤原 元彦

事業内容 ：木造戸建住宅関連事業

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15階

電話番号 ：03-3486-1134

公式HP ：https://takamatsu-house.co.jp/

公式note ：https://note.com/takamatsu_house