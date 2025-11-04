年末商戦の売上最大化へ--オンラインガチャ／診断を「最短10日」で導入支援強化

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケート施策を作成できるマーケティングツール「クロワッサン」の年末商戦向け制作支援を強化します。最短10日で公開まで伴走し、実導入で売上15％増の結果が出るなど、短期で効果が表れています。年末の駆け込み需要に応え、企画相談・デザイン制作・公開支援をワンストップで提供します。

※最短10日は要件確定・素材提供完了後の目安です。効果は施策設計・時期により異なります。

※コンテンツ制作代行は安価ですが別途費用が発生します（詳細は「料金」の項目をご参照ください）。

3つのポイント

年末商戦向け制作支援の背景

- 最短10日で導入：要件確定から公開まで専任チームが伴走- 売上・送客に直結：「回したくなる」設計×EC／店舗導線でCV・客単価を押し上げ- 短期で成果：導入事例では売上15％増などの効果を確認

ブラックフライデーから初売りまでの年末商戦は、スピード立ち上げが機会損失回避の鍵です。一方で「やりたいが間に合わない」というリソース課題が増えています。「クロワッサン」は制作代行・伴走支援の体制を拡充し、短期でもLP級の体験を実現します。

提供する支援内容

活用シーン

- 企画・景品設計の相談どんな施策にするか、当選確率・在庫上限等を打合せで共同決定- クリエイティブ制作ガチャ／診断のトップ画・パーツ、コピー、導線用バナー等を制作- 実装・公開サポート〇公開準備の支援：遷移リンク（EC商品・クーポン等）の整理、QRの発行・動作確認〇導線設計の相談：サイト内バナー配置や告知チャネル運用案のディスカッション（設置作業は貴社／ご担当ベンダー様にて）- 計測と簡易レポート期間中の主要指標を可視化（※個別要件で範囲調整）- ECの回遊・カート追加率を高める回遊導線ガチャ- 店舗の来店動機をつくるクーポン連動ガチャ- 会員登録やパーソナライズ訴求を促す診断- 在庫消化、新作露出強化、SNS連動キャンペーン など

導入事例（一部）

アミナコレクション（チャイハネ） 様：周年記念オンラインガチャにて売上15％増

事例記事を読む :https://lp.croissant.buzz/cases/218/

お客様の声（抜粋）

「社内リソースが限られていても、短期間で回したくなる体験を形にできた」

「LP級の質感でSNS告知との相性もよく、ECの回遊が伸びた」

代表コメント

井戸 裕哉（いど ひろや）／株式会社on the bakery 代表取締役

「年末商戦はスピードと体験品質の両立が成果を左右します。『クロワッサン』は、その最短距離を提供するために制作体制を強化しました。直近の成功パターンをもとに、短期でも効果が出やすい設計で伴走します。」

料金

- ツール利用プラン：通常通りご提供（オンボーディング／相談サポート含む）- 制作伴走プラン：コンテンツ制作の代行をセットにしたプランをご用意〇注記：制作代行は安価ですが別途費用が発生します。個別要件に応じてお見積りいたします。

お問い合わせ（取材・導入のご相談／相談無料）

ご相談フォーム：https://lp.croissant.buzz/contact/

メール：satou@onthebakery.co.jp（株式会社on the bakery 広報宛）

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/