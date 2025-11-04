映像制作会社CHEESE、計６件の商標を取得
◆社名ロゴ（２社）
Cheese Agent(R)︎ ロゴ
Cheese Entertainment(R)︎ ロゴ
◆社名（２社）とサービス名（２サービス）
・Cheese Agent(R)︎
・Cheese Entertainment(R)︎
・展示会総合サポートサービス 「ヨニダス(R)︎」
・テレビ風企業VP制作サービス 「テレビカ(R)︎」
商標登録の背景と意義
商標登録の完了により「Cheese Agent(R)︎」「Cheese Entertainment(R)︎」のブランドや信頼性、また「ヨニダス(R)︎」「テレビカ(R)︎」のサービスコンセプトが保護され、第三者による模倣や不正利用が防止されます。これによってお客様により安心してサービスをご利用いただくことができます。
商標登録詳細
登録商標名：Cheese Agent
商標権者：Cheese Agent株式会社
登録番号：第6927815号
区分：第35類
登録日：令和7（2025）年 5月 13日
登録商標名：Cheese Agent（ロゴ）
商標権者：Cheese Agent株式会社
登録番号：第6927814号
区分：第35類
登録日：令和7（2025）年 5月 13日
登録商標名：Cheese Entertainment
商標権者：Cheese Agent株式会社
登録番号：第6927817号
区分：第35類
登録日：令和7（2025）年 5月 13日
登録商標名：Cheese Entertainment（ロゴ）
商標権者：Cheese Agent株式会社
登録番号：第6927816号
区分：第35類
登録日：令和7（2025）年 5月 13日
登録商標名：ヨニダス
商標権者：Cheese Agent株式会社
登録番号：第6927818号
区分：第35類
登録日：令和7（2025）年 5月 13日
登録商標名：テレビカ
商標権者：Cheese Agent株式会社
登録番号：第6934502号
区分：第35類
登録日：令和7（2025）年 6月 3日
▶︎展示会総合サポートサービス ヨニダス(R)︎
展示会で確実に集客ができるようにするために、「映像面」「営業面」「デザイン面」の３つの側面から多角的にアプローチし、お客さまの商品・サービスを「世に出す」サポートをするサービスです。
ヨニダス(R)︎のリリース記事はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000148352.html)
ヨニダス(R)︎を詳しく見る :
https://yoni-dasu.com/
▶︎テレビ風企業VP制作サービス テレビカ(R)︎
テレビ番組制作と企業CM・VP制作の両方を手掛けてきたバックボーンを活かし、
テレビ番組の特徴である《目をひく》《分かりやすい》《印象に残る》手法を取り入れた企業VPを制作するサービスです。
テレビカ(R)︎のリリース記事はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000148352.html)
テレビカ(R)︎を詳しく見る :
https://televika-douga.com/
CHEESEとは？
「想いをカタチにして、人の心を動かす」をミッションに掲げ、テレビ番組制作やCM制作を中心に、ライブ配信サポートサービス「ライヴル」や、展示会総合サポートサービス「ヨニダス」など、
さまざまなサービスを通じて社会に価値を提供する伴走型動画クリエイティブパートナーです。
【Cheese Agent株式会社 会社概要】
・所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-1-5 YK中目黒ビル6F
・代表者：高見 亘 田中 健太
・設立：2021年4月
・電話番号：03-6452-3895
・HP：https://cheese-group.com/agent/