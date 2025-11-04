CHEESEがInter BEEに2年連続で出展

Cheese Agent 株式会社

【出展情報】

期 間：2025年11月19日(水)～21日(金)

場 所：幕張メッセ ホール7

ア ク セ ス：JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分

エ リ ア：Inter BEE MEDIA Biz 内「VIDEO MARKETING BOOTH」

小 間 番 号：7113

◆出展内容

「想いをカタチにして人の心を動かす」をミッションに掲げるCHEESEは【ライブ配信】【映像制作】【展示会サポート】を行う「伴走型動画クリエイティブパートナー」です。

番組・YouTube・SNS・CM・企業VP・官公庁向け・イベントなどエンターテインメント向けからビジネス向けまであらゆるサービスを提供しています。

□ 動画制作の進め方がわからない

□ 見積が適正かわからない

□ 内製がうまくいかない

□ まるっとお任せしたい

□ 仕上がりに満足していない

□ 外注リソースが足りていない

□ 効果が出ない

などの映像のお悩みについて1分で診断できるチャートや最適なサービスのご紹介、お悩みに合わせた個別のご相談が可能です。

▶︎ライブ配信サポートサービス【ライヴル】(https://livel-stream.com/)

▶︎ブランディングを重視したCM・企業VP制作サービス【ADONIZE】(https://drive.google.com/file/d/1LNykjhgh0kRIfr1LPWfVj6sptI4BAn7h/view)

▶︎展示会総合サポートサービス【ヨニダス(R)︎】(https://yoni-dasu.com/)

◆来場者バッジのご登録

ご来場の際に、「来場者バッジ」のご登録が必要です。

下記よりご登録いただき、会場までお越しくださいませ。

来場者登録はこちら :https://reg.inter-bee.com/?act=Form&event_id=29&quantity%5B81%5D=1&func=Payment◆来場者特典

ブースでは温かいコーヒーをご用意してお待ちしております。

また、当日打ち合わせのご予約をいただいた方にはビッグサイズのオリジナルノベルティバッグをプレゼントいたします。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

Cheese Agentとは？

「想いをカタチにして、人の心を動かす」をミッションに掲げ、テレビ番組制作やCM制作を中心に、ライブ配信サポートサービス「ライヴル」や、展示会総合サポートサービス「ヨニダス」など、

さまざまなサービスを通じて社会に価値を提供する伴走型動画クリエイティブパートナーです。

【Cheese Agent株式会社 会社概要】

・所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-1-5 YK中目黒ビル6F

・代表者：高見 亘 田中 健太

・設立：2021年4月

・電話番号：03-6452-3895

・HP：https://cheese-group.com/agent/