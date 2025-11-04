CHEESEが産業交流展2025に初の出展決定

Cheese Agent 株式会社

「想いをカタチに人の心を動かす」をミッションに掲げるCHEESEは、

2025年11月26日（水）～28日（金）に東京ビッグサイトで開催される「産業交流展 2025」の【スタートアップゾーン】に出展し、映像制作やライブ配信についてご案内します。

【出展情報】

期 間：2025年11月26日(水)～28日(金)

場 所：東京ビッグサイト 西展示棟

ア ク セ ス：りんかい線「国際展示場駅」 徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」 徒歩約3分

エ リ ア：特設ゾーン スタートアップゾーン

小 間 番 号：S-02

◆伴走型動画クリエイティブパートナー

このような映像のお悩みを抱えていませんか？

「動画制作の進め方がわからない」

「見積が適正なのかわからない」

「内製がうまくいかない」

「まるっとお任せしたい」

「仕上がりに満足していない」

「外注リソースが足りていない」

「効果が出ない」

CHEESEは、こうした映像に関するあらゆるお悩みを一緒に解決する伴走型のクリエイティブパートナーです。

◆CHEESEが展開するサービスをご案内

▷▶︎展示会総合サポートサービス【ヨニダス(R)︎】(https://yoni-dasu.com/)

展示会出展を「映像面」「営業面」「デザイン面」から多角的にサポートし、出展効果を高めます。

来場者の足を止めることに特化した【アイキャッチムービー】は1本3万円で制作でき、展示会出展が初めての方にもおすすめです。

▷▶︎ライブ配信サポートサービス【ライヴル】(https://livel-stream.com/)

【ライヴル】は、セミナー・研修・イベント・コンテンツなど、ビジネス向けからエンタメ向けまであらゆるライブ配信を代行する《ライブ配信代行サポート》と、内製化のお手伝いをする《自社運用サポート》を提供しています。

◆来場者バッジのご登録

ご来場の際に、「来場者バッジ」のご登録が必要です。

下記よりご登録いただき、会場までお越しくださいませ。

来場者登録はこちら :https://www.sangyo-koryuten.tokyo/pg2025/mypage/entry_form.php

◆無料相談を実施

ブースでは無料相談を実施中です。

ぜひお気軽にご相談ください。

お待ちしております。

産業交流展オンライン出展ページはこちら(https://www.sangyo-koryuten.tokyo/search/index.php?stp=1&tp=5&freew=CHEESE#searchResult)

Cheese Agentとは？

「想いをカタチにして、人の心を動かす」をミッションに掲げ、テレビ番組制作やCM制作を中心に、ライブ配信サポートサービス「ライヴル」や、展示会総合サポートサービス「ヨニダス」など、

さまざまなサービスを通じて社会に価値を提供するクリエイティブカンパニーです。

【Cheese Agent株式会社 会社概要】

・所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-1-5 YK中目黒ビル6F

・代表者：高見 亘 田中 健太

・設立：2021年4月

・電話番号：03-6452-3895

・HP：https://cheese-group.com/agent/