三省堂書店×ブックライブ「立冬の超！！大抽選会」プレゼントキャンペーン開催！特賞図書カード５万円分が当たる！三省堂書店でお買い物をして、応募券をゲットしよう

株式会社三省堂書店

株式会社三省堂書店（本社：東京都千代田区・代表取締役社長: 亀井 崇雄）は業務提携している株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）とのコラボキャンペーンとして「立冬の超！！大抽選会」を、2025年11月4日（火曜日）から12月8日（月曜日）の期間、全国の三省堂書店で開催いたします。

■開催の背景

三省堂書店とブックライブは、2012年4月より業務提携を開始し、「リアル書店」と「電子書籍ストア」それぞれのユーザーの活性化や、読書好きの方に紙書籍と電子書籍の両方を楽しんでいただくことを目的として、これまで様々な取り組みを行ってきました。その一環として、三省堂書店でお買い物をされる方を対象に合同抽選会を実施しています。

今回は図書カードの金額・本数ともに大幅に規模を拡大！さらに、応募者全員にブックライブで使える対象作品全品200円OFFクーポンもプレゼントいたします。

これからも、紙でも・電子でも皆さまの読書生活がより充実するよう、取り組みを続けてまいります。

プレゼントキャンペーンについて

三省堂書店 × ブックライブ「立冬の超！！大抽選会」プレゼントキャンペーン

■応募期間

2025年11月4日（火曜日）10時00分～12月10日（水曜日）23時59分

■応募方法

・三省堂書店で900円以上（税込）のご購入ごとに「抽選券」1枚発券されます。

※セルフレジでも抽選券が発行されます。

・「抽選券」に記載のクーポンコードをキャンペーンページへ入力、応募すると抽選で賞品があたります。

・応募特典として、応募者全員にブックライブで使用できる「対象作品全品200円OFFクーポン」をプレゼント。

※「対象作品全品200円OFFクーポン」をキャンペーン期間中に使うと、賞品の当選確率が5倍にUPします。

さらに「対象作品全品200円OFFクーポン」ご利用のお客様にはWチャンス!! 抽選で100名様にブックライブポイント1,000ptが当たります。

■当選者の発表

・当選者には応募の際にご入力いただくメールアドレス宛にご連絡いたします。

また抽選会ページでも当選番号の発表を行います。

・当選メールに賞品引換についての詳細を記載しておりますのでご確認ください。

・お近くの三省堂書店にて図書カードをお引取りください。

■応募条件

・日本国内にお住まいでかつ賞品のお届け先が日本国内の方

・ブックライブに「メールアドレス」を登録しており、当選通知時点でブックライブ会員の方

※未成年者の方は、親権者の同意を得てからご応募ください。応募された場合、親権者の同意があったものとみなします

■賞品内容

特賞：『図書カード50,000円分』5名様 1等：『図書カード10,000円分』30名様

【株式会社三省堂書店 会社情報】

会社名: 株式会社三省堂書店

所在地: 東京都千代田区神田小川町2-5

代表者名: 亀井崇雄

創業:1881（明治14）年4月8日

三省堂書店公式HP: https://www.books-sanseido.co.jp/

【総合電子書籍ストア「ブックライブ」について】

ブックライブは、2011年よりサービスを開始し、豊富な品揃えで100万冊以上配信する国内最大級の総合電子書籍ストアです。マンガはもちろん、ライトノベルや、文芸、新書、ビジネス書、実用書、写真集まで、ワンストップであらゆる読書ニーズに応える品揃えと、読書アプリの提供による読みやすさの追求を行っています。また、たくさん読んでもお財布にやさしいお得なサービスが充実。読者の利便性を最優先に、いつでも、どこでも簡単に楽しめるサービスを提供しています。

●総合電子書籍ストア「ブックライブ」 https://booklive.jp/

●公式X https://x.com/BookLive_PR