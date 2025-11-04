ËÌ³¤Æ»È¬±ÀÄ®¤¬½»Ì±¸þ¤±LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¤È¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç
¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çð ¾¢¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»È¬±ÀÄ®¡Ê°Ê²¼¡ÖÈ¬±ÀÄ®¡×¡Ë¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡Ö¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥Ü for GovTech¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁêµÜÀî ½á°ì¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëËÉºÒ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
È¬±ÀÄ®LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥Ü for GovTech¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡Ö´ðËÜ¥á¥Ë¥åー¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¾ðÊó¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿Â¾¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇÛ¿®µ¡Ç½¡×¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÄ®À¯¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¤Ä¤Î½¼¼Â¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¡×
LINE¤Î¥Èー¥¯²èÌÌ¤Ë¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¤òÀßÃÖ¡£¡Ö¥¿¥Öµ¡Ç½¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç3¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ðËÜ¥á¥Ë¥åー¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¾ðÊó¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íß¤·¤¤ÇÛ¿®¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡Ö¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇÛ¿®µ¡Ç½¡×
²èÌÌ²¼Éô¤Î¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼õ¿®ÀßÄê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LINE¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÁªÂò¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´¤ß¼ý½¸Æü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»ÇÛ¿®¡×¤Î¼õ¿®ÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÃÏ¶è¡×¤È¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡Ö¤´¤ß¤Î¼ïÊÌ¡×¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢³ÆÃÏ¶è¤Î¤´¤ß¼ý½¸¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼ý½¸Æü¤ÎÅöÆü¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥ÉÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Æ»Ï©¤ä¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÂ»½ýÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÄÌÊóµ¡Ç½¡×
½»Ì±¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¡¢¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ä°ÌÃÖ¡¢¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ÇÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤«¤é½»Ì±¤Ø¡×¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢½»Ì±¤«¤é¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÁÐÊý¸þ¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£È¬±ÀÄ®¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://lin.ee/wZQhJxc
¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¤Ç¤Ïº£¸å¤âÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥ÜÆ³ÆþÀè°ìÍ÷(https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/govtech-news/govtech-clients/)
¡ã¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î
ËÜ¼Ò¡§¢©141-0031
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ3ÃúÌÜ11ÈÖ6¹æ
¥µ¥ó¥¦¥¨¥¹¥È»³¼ê¥Ó¥ë 4³¬
2016Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Éµ»½Ñ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡¦HR TECH¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿Â¾¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯¤È»ÔÌ±¤ò·Ò¤°GovTech¡Ê¥¬¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
17¥«¹ñ¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤Î³«È¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉµá¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.playnext-lab.co.jp/#contact)
¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò/Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
E-mail: info@playnext-lab.co.jp