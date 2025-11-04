¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡¢±¿Ì¿¤Î¿Í¤ÏÃ¯!?¡ØËÍ¤Ï¤¢¤ÎÌë¤¢¤Î»Ò¤È¡Ù(¿¹½ä¤ë/´Øº¬Áó)¤¬¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¤Ç11·î4Æü¤è¤êÏ¢ºÜÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò
¼ºÎø¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÎÆó¼¡²ñ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ»¾å Ä¾¡Ê¤ß¤Á¤¬¤ß ¤Ê¤ª¡Ë¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¡Å¡Å¡£ºòÈÕ¤Îµ²±¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤È°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¾¤ÏÆó¼¡²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤¿¤Á¤È°ì¿Í¤º¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Å¡Å¡ª ¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ªÂè1ÏÃ¤Ï¾ï¤ËÌµÎÁ¸ø³«¡£Ëè½µ²ÐÍËÆüÀµ¸á¤Ë¿·¤¿¤ÊÌµÎÁÏÃ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚºîÉÊ1ÏÃURL¡Û
https://comic-days.com/series/2551460909660834595/first_episode
¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://comic-days.com
iOSÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
AndroidÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò
¼ºÎø¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë»²²Ã¤·¤¿Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÎÆó¼¡²ñ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ»¾å Ä¾¡Ê¤ß¤Á¤¬¤ß ¤Ê¤ª¡Ë¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¡Å¡Å¡£ºòÈÕ¤Îµ²±¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤È°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¾¤ÏÆó¼¡²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤¿¤Á¤È°ì¿Í¤º¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Å¡Å¡ª ¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡ÚºîÉÊ1ÏÃURL¡Û
https://comic-days.com/series/2551460909660834595/first_episode
¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://comic-days.com
iOSÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
AndroidÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò