PRGR「PRGR IRONs／Limited Black Edition」新発売

（株）プロギアは、構えやすさ、打感、飛距離性能、コントロール性、やさしさといったアイアンに求められる性能を追求した「PRGR IRONs（プロギア・アイアン）」から、レギュラーモデルとは異なるブラッククロムメッキ仕上げを採用した特別仕様の「PRGR 03 IRON Limited Black Edition（ゼロサン・アイアン・リミテッド・ブラック・エディション）」と「PRGR 04 IRON（ゼロヨン・アイアン）Limited Black Edition」、「PRGR 0 WEDGE（ゼロ・ウェッジ）Limited Black Edition」を11月14日から数量限定で発売します。

「Limited Black Edition」はそれぞれのクラブ性能はそのままに、ヘッドはブラッククロムメッキで光の反射を抑え、よりショットに集中できるように仕上げたほか、シャフトもブラッククロムメッキ仕様の日本シャフト社製「Luxury Black（ラグジュアリー・ブラック）仕上げ」を採用。レギュラーモデルより力強さを感じられる精悍な見た目を纏った特別仕様のクラブとなっています。

注意事項

本モデルに採用しているブラッククロムメッキ加工は、通常のニッケルクロムメッキと比べ、通常使用する中で擦り傷、当て傷（特にソール、フェース面において）が目立ちやすく、サビが発生しやすい傾向がございます。性能には影響ございませんが、下記ページ内の「ゴルフクラブのお取り扱いについて」の「クラブヘッドお手入れ方法」をご確認ください。

▼「クラブヘッドお手入れ方法」はこちら(https://www.prgr-golf.com/guarantee/)

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-72-5f648df6aa3fbda1df44a9707d0a8726.pdf

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

