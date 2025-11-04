この夏、劇場で大ヒット＆ロングランを記録した台湾発の感動作!! 映画『鯨が消えた入り江』ファン待望のBlu-ray が来年2/14 発売決定!!

株式会社コンテンツセブン

この夏、劇場で大ヒット＆ロングランを記録した台湾発の感動作、

映画『鯨が消えた入り江』のBlu-rayが２０２６年２月１４日（土）に発売されることが決定した。

本作は、香港と台湾を舞台に、一通の手紙がつないだ真夏の奇跡を描く感動作。心に傷を負った香港の作家・天宇（ティエンユー）を『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の信一（ソンヤッ）役で人気急上昇の劉俊謙（テレンス・ラウ）が、旅の道連れとなるチンピラ・阿翔（アシャン）を「HIStory 2 越界 ～君にアタック!」の范少勳（フェンディ・ファン）がそれぞれ演じ、これが初共演とは思えない完璧なケミストリーで観客を魅了する。ノスタルジックな街並み、紺碧のビーチ、オレンジ色の黄昏――。映るものすべてが美しく煌めく台湾の原風景をバックに、時空を超えた男たちの絆が描かれる。

Netflix で配信中の作品にも関わらず、８月８日（金）から全国の劇場で上映されると、わずか１２館のスタートから累計５０館まで拡大公開。観客動員数は３万３千人を突破し、満席が１００回に到達する異例の大ヒットを記録した。また、一部の劇場では来年１月までの続映が決まっていることから、半年間に及ぶロングラン興行となっている。

そうした熱気の冷めやらぬ中、このたび発売が決定したBlu-ray は、《通常盤》 と 《初回限定盤》 の２種類。《通常盤》には映画本編に加えて、テレンス・ラウとフェンディ・ファンを中心に、和気藹々とした撮影現場の様子が見られる“メイキング映像”などの特典映像を収録。また、通常の日本語字幕とは異なり、登場人物たちのセリフをできる限り省かずに翻訳した“まるわかり日本語字幕”を新たに制作。字数制限のルールにより、どうしても伝えることができなかった原語のニュアンスを忠実に訳している。

これに加えて、アウターケース仕様の《初回限定盤》には、“ブックレット”“チェキ風カード”“フォト風クリアカード”“フレークシール”“万年カレンダー”といった豪華特典が封入される。さらに、《初回限定盤》を「コリタメ」の各店舗（公式サイト、Amazon 店、楽天市場店）で購入すると、店舗ごとに異なるデザインの“アクリルスタンド”がもらえる。オフィシャルグッズが販売されていない本作にとって、どれも貴重なアイテムばかりだ。

予約は通販サイト「コリタメ」の各店舗（公式サイト、Amazon 店、楽天市場店）にて受付中。

詳細は映画の公式ウェブサイト（march.film/kujira(https://www.march.film/kujira)）に掲載されている。

商品概要

商品名：映画『鯨が消えた入り江』Blu-ray

発売日：2026年2月14日（土）

価 格：

《初回限定盤》 本体価格12,000円 （税込13,200円）

《通 常 盤》 本体価格 6,000円 （税込6,600円）

【特 典】

《初回限定盤・通常盤共通》リバーシブル・ジャケット

《初回限定盤》アウターケース仕様｜ブックレット｜チェキ風カード｜フォト風クリアカード｜フレークシール｜万年カレンダー

《店舗別》アクリルスタンド（コリタメ公式サイト・Amazon 店・楽天市場店）※初回限定盤のみ

【映 像】

映画本編｜予告編（日本版・本国版）｜メイキング映像

【概要】

原題：我在這裡等你｜英題： A Balloon's Landing｜2024年｜台湾｜中国語 広東語｜101 分｜シネマスコープ｜カラー｜5.1ch｜日本語字幕：三浦美穂｜配給：マーチ｜(C)2024 DRAMA CULTURE COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

【仕様】

1層｜MPEG-4 AVC｜16：9 HD サイズ(1080)｜ドルビーデジタル5.1ch サラウンド｜オリジナル音声｜日本語字幕｜まるわかり日本語字幕

発売元：マーチ

販売元：コンテンツセブン

