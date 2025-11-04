『今日好き』過去メンバー・石川翔鈴と水戸由菜が井上想良や鈴木康介らイケメン俳優陣とドライブデート！恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』「ABEMA」で放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月9日（日）夜10時より恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』を全6回にわたって無料放送することをお知らせいたします。

このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』は、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズに参加した人気メンバーの石川翔鈴と水戸由菜がおしゃれを楽しみながらそれぞれ3名の素敵な男性たちと“恋するドライブデート”に繰り出す模様を追いかける特別番組です。さらに、女性陣を素敵なドライブデートに誘う相手には、鈴々木響、鈴木康介、中島健、高崎凌、堀海登、井上想良ら豪華若手イケメン俳優陣が集結。また、本番組のテーマソングにはシンガー・ソングライターのeillによる人気ドライブソング『Love, lala ~恋の行方~』の起用も決定いたしました。

恋するドライブデートに出発した石川からは「家族や親友以外を乗せて、ましてや初めましての方とドライブデートをするのなんてなかなか経験できないことでとても緊張しましたが、御三方ともさりげなくラパンのビジュアルや機能を誉めたりと触れてくれて楽しくドライブすることができました！視聴者の皆さんも、擬似デートを体験できるかと思います(ハート)ぜひご覧ください！」、水戸からは「皆さんに見ていただいて一番新鮮に感じていただけるのは、"女性が運転する"ということだと思います。私が運転している姿を通して、女性がハンドルを握るドライブも素敵だなと感じてもらえたら嬉しいです！」とそれぞれコメントが寄せられています。（※コメント一部抜粋、文末に全文掲載）

毎回発動される2人の恋を加速する“ミッション“や二人きりの車内で繰り広げられる胸キュンいっぱいの恋路の行方に、ぜひご期待ください。（放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/ETUn5zqNbNddVh）

■石川翔鈴コメント全文

家族や親友以外を乗せて、ましてや初めましての方とドライブデートをするのなんてなかなか経験できないことでとても緊張しましたが、御三方ともさりげなくラパンのビジュアルや機能を誉めたりと触れてくれて楽しくドライブすることができました！

視聴者の皆さんも、擬似デートを体験できるかと思います(ハート)ぜひご覧ください！

■水戸由菜コメント全文

カメラが回っている環境で運転をするのは初めてで少し緊張しましたが、ラパンLCのおかげで楽しく安全にドライブできました。各プランごとにメイクや服装の雰囲気が違っていて、撮影全体を通してとても充実した時間になりました！

皆さんに見ていただいて一番新鮮に感じていただけるのは、"女性が運転する"ということだと思います。私が運転している姿を通して、女性がハンドルを握るドライブも素敵だなと感じてもらえたら嬉しいです！

■ABEMA『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』 番組概要

放送日時：2025年11月9日（日）夜10時～

放送URL： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/ETUn5zqNbNddVh

出演：

#1：石川翔鈴×鈴々木響

#2：水戸由菜×鈴木康介

#3：石川翔鈴×中島健

#4：水戸由菜×高崎凌

#5：石川翔鈴×堀海登

#6：水戸由菜×井上想良

