ドラゴンクエスト　スライムの4Dグミ　発売決定のお知らせ

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、「ドラゴンクエスト スライムの4Dグミ」の発売が決定したことをお知らせいたします。

ドラゴンクエスト スライムの4Dグミ

「スライムが あらわれた！」どこから見ても立体的なグミシリーズ【4Dグミ】からスライムたちが新登場！

立体グミシリーズ【4D グミ】に、スライムたちが仲間入り！

「スライム」はブルーハワイソーダ味、「スライムベス」はオレンジ味、「ライムスライム」はマスカット味と、 1 袋で 3 種の味を楽しめます。

スライムたちを並べて、ドラゴンクエストの世界観を再現しよう♪

希望小売価格： 1袋→259円（税込）10袋入りBOX→2,592円（税込）

■4D グミとは？

4D グミは、3D＋デリシャス(＝Delicious)で 4D！その名の通り、立体的で美味しい新感覚のグミ。こ れまでのシリーズでも、キャラクターを忠実に再現した立体的な見た目で大反響。SNS に写真をアップ する人も多数の大人気シリーズです。

※「4D、3D＋Delicious」は深セン市金多多食品有限公司(英名：Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd.)の登録商標です。

●本製品に含まれるアレルギー物質（28品目中）ゼラチン

※本製品は乳成分を使用した設備で製造しています。

※一度に多量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。

※よくかんで、のどにつまらせないようにご注意ください。

※高温下で保管するとグミが溶けてくっついたり、変形することがあります。

※フルーツ香料使用※開封後は早めにお召し上がりください。

※保存方法：直射日光、高温多湿を避け、28℃以下の涼しい場所で保存してください。

※3種の混合には配慮しておりますが、均等に入らない場合があります。

※パッケージのイラストはイメージです。

全国10か所のプレミアム・アウトレットで11月7日(金)から開催する「ドラゴンクエスト どうぐや at SQUARE ENIX POP UP STORE」や、コンビニエンスストア・量販店・ドラッグストア等で11月10日(月)より順次発売！（プレミアム・アウトレットにおいても希望小売価格での販売となります。）

スクウェア・エニックスe-STOREでも10袋入りBOXを後日販売予定です。

画像は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

オフィシャルグッズ 公式X :https://x.com/SQEX_MD_GOODS

【ご参考】

＜株式会社スクウェア・エニックスについて＞

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。

当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,500万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億400万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）