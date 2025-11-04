アンドエルワーク、利用事業者数が100事業者を突破
アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋智史）は、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」の導入事業者数が100事業者を突破したことをお知らせいたします。また、2025年10月17日に創立2周年を迎えるにあたり、新たなミッション・バリューを策定いたしました。
導入事業者数100事業者突破の背景
近年、企業の健康経営への関心が急速に高まっており、プレゼンティーズム対策や従業員のウェルビーイング向上に取り組む事業者が増加しています。一方で、従来の健康支援・産業保健に関する施策や福利厚生では、「利用率が低い」「一部の従業員のみが対象となってしまっている」「形骸化している」など、多くの課題が顕在化していました。
こうした背景から、「アンドエルワーク」は「オンライン診療」「外部相談窓口」「ストレスチェック」「産業医紹介」などをワンパッケージで提供し、従業員の心身の健康を包括的にサポートすると同時に、企業の健康経営課題を一気通貫で解決するサービスとして支持を集めました。
現在では、飲食、不動産、IT、金融など100社を超えるさまざまな事業者に導入され、規模・業種を問わずご好評をいただいております。
法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について
「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、ストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。
・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」
・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」
・従業員の状態を可視化する「アンドエル ストレスチェック」
・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」 ※
▼サービスサイト
https://www.and-l.com/work
新たなミッション・バリューの策定
創立2周年を迎えるにあたり、アンドエル株式会社は新たなミッション・バリューを策定いたしました。
これまでの事業展開とお客様との対話を通じて得た知見を基に、個人・企業・社会、関わるすべての方が「安堵を得る」よう想いを込め、より明確な企業の方向性を示すものとして策定しております。
▼ミッション・バリューページはこちら
https://corp.and-l.com/about
ミッション：「あらゆる挑戦に、安堵を。」
アンドエルは、「安堵を得る」という想いを名前に込め、2023年10月に誕生したヘルスケア×HRのスタートアップです。
挑戦するすべての人に、健康と成長の機会を届けたい。
それが私たちの原点です。私たちが信じるのは、
「健康は挑戦のインフラであり、幸せの源である」ということ。
健康であってこそ、人は未来の力を発揮し、夢や目標に向かって進める。
当社は、オンライン診療やストレスチェックなどの産業保健分野を通じて、人と組織の『ウェルビーイング』を支えます。
さらに、キャリア支援事業を通じて、一人ひとりが自分らしいキャリアを選び、活躍の場を広げられるようサポートします。
「個人の幸せと社会の幸せが両立する世界」。
健康とキャリアの両輪が挑戦を加速させ、その挑戦が新たな価値を社会にもたらす。
この連鎖を信じ、未来をともに創っていきます。
バリュー：「3つの安堵」
Give & Give
私たちは、他者や社会に対して惜しみなくGiveすることから始めます。小さな気遣いや誠実な価値提供の積み重ねが信頼を生み、その信頼こそがより大きな価値を生み出す原動力となります。
Speed & Commit
私たちは、常に期待を超える価値を出し続けるために速さと質を両立し、数字で語れる成果を出すことにこだわります。どのような結果でも妥協することなく、現実に向き合い続けることで最終的に圧倒的な成果を生み出します。
All AndL
私たちは、アンドエルサービスを共に創るすべての人と、チームで挑戦することを大切にします。互いの強みを活かし、責任を分かち合い、感謝を忘れず共に成長します。その姿勢こそが大きな安堵を生み、さらなる挑戦につながることを信じています。
新しいミッション・バリューに込めた思いについて
今回のミッション・バリュー策定に込めた思いについて、以下代表古橋のnoteにてまとめておりますので、併せてご覧ください。
https://note.com/satopooh/n/n70f44b48524b
会社概要
社名 ：アンドエル株式会社
代表取締役 ：古橋 智史
設立日 ：2023年10月17日
所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階
会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/
主要サービス：
・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"
https://www.and-l.com/work
・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"
※「産業医紹介」は追加オプションとなります。