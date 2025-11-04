乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」 Leminoで生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年11月16日（日）、21日（金）、23日（日・祝）、26日（水）、29日（土）、30日（日）に行われる乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の模様を生配信（PPV）※1いたします。また、2025年12月1日（月）、2日（火）、8日（月）、9日（火）、11日（木）、14日（日）にリピート配信いたします。

Leminoチケット購入ページ：https://bit.ly/47OguUV(https://bit.ly/47OguUV)

このたび、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の配信実施が決定いたしました！

フレッシュなメンバーのパフォーマンスをぜひ「Lemino」でお楽しみください。

＜配信概要＞

■タイトル：乃木坂46六期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」

櫻坂46四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」

日向坂46五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」

■出演：乃木坂46・櫻坂46・日向坂46

■配信日時：

【乃木坂46】１.2025年11月21日（金）18:30（開場：17:30）

２.2025年11月30日（日）18:00（開場：17:00）

【櫻坂46】１.2025年11月23日（日・祝）18:00（開場：17:00）

２.2025年11月29日（土）18:00（開場：17:00）

【日向坂46】１.2025年11月16日（日）18:00（開場：17:00）

２.2025年11月26日（水）18:30（開場：17:30）

■リピート配信：

【乃木坂46】１.2025年12月2日（火）20:00（開場：19:00）

２.2025年12月9日（火）20:00（開場：19:00）

【櫻坂46】１.2025年12月8日（月）20:00（開場：19:00）

２.2025年12月14日（日）20:00（開場：19:00）

【日向坂46】１.2025年12月1日（月）20:00（開場：19:00）

２.2025年12月11日（木）20:00（開場：19:00）

■販売期間：2025年11月1日（土）正午～各日リピート配信開演時間まで

■販売価格：通常価格 3,500円（税込）

※別途システム利用料220円（税込）がかかります。

※本ペイパービューをご購入の方は、生配信およびリピート配信どちらもご視聴いただけます。

※詳細は下記のLeminoチケット購入ページをご確認ください。

■購入方法：下記のLeminoチケット購入ページにてご購入ください。

Leminoチケット購入ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00001222&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_szm&utm_content=prtimes【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。