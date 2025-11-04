グラハンツアー in 佐賀空港【2026年2月7日（土） 】飛行機（ANA）の迫力を感じるスペシャルな体験を佐賀県で！

普段は入れない空港のエリアで、大人も子どもも楽しめる非日常体験を。

株式会社スチームシップ

飛行機の到着から出発までを空港で支える地上支援作業、それがグランドハンドリング（グラハン）です。今回、佐賀県の地域活性化を目的に、ふるさと納税を通じて「グラハンツアー in 佐賀空港」を開催。ANAの飛行機の迫力あるエンジン音、特殊車両の動き、空港の雰囲気などを間近で感じていただけるこの企画を、私たち株式会社スチームシップも応援します！

空港の裏側を支えるスタッフの情熱やチームワークを感じられることも、グラハンツアーの魅力のひとつ。佐賀空港では、イノベーションモデル空港ならではの先進技術を用いた車両やシミュレーターの体験も。ANAのグラハンツアーを楽しみつつ、佐賀空港周辺および佐賀県の多彩な「地域の魅力」を感じてください。くわしくは下記ポータルサイトにて。

～佐賀県の地域活性化を目指して～グラハンツアー in 佐賀空港

■実施ポータルサイト

ANA公式サイト :https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g41000-41AAAW001/ANAふるさと納税ページから詳細をチェック！

■ツアーの見どころ

（1）空港の仕事の裏側に潜入！

（2）出発する飛行機の目の前でお見送り！

（3）先進技術を用いた車両・シミュレーター体験！

■開催日時：2026年2月7日（土）

■定員：6名様

■開催会場：九州佐賀国際空港（佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476－187）

■主催：株式会社ANAエアサービス佐賀

参考サイト：https://furusato.ana.co.jp/feature/groundhandlingtour/?cid=direct_anafurusato_2510_feature_grahan

佐賀県について

“唯一無二”の価値に溢れている県 さが

有明海と玄界灘という異なる魅力を持つ２つの海に面し、肥沃な佐賀平野が広がる佐賀県は、佐賀海苔や佐賀牛など、豊かな自然の中で育まれた逸品に満ちています。また400年の時を経て進化を続ける有田焼など、ここにしかない“唯一無二”の価値に溢れています。ふるさと納税をきっかけに佐賀の食や産品に触れていただくとともに、ぜひ、佐賀にお越しいただき、地域に息づく数々の「本物」をお楽しみ下さい。

株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。



私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：405名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業

ホームページ：https://steamship.co.jp/