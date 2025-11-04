TVアニメ「ガールズバンドクライ」とZOZOTOWNがコラボレーション！「ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」を11月7日より販売

株式会社ZOZO

TVアニメ「ガールズバンドクライ」とZOZOTOWNがコラボレーションしたコレクション「ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」を、11月7日（金）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。



今回販売するアイテムは、「ガールズバンドクライ」に登場する井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパの5名を、アニメーターの米村雅人氏（@jsFTbblDEnTYoAY(https://x.com/jsftbbldentyoay)）が本企画オリジナルの衣装で描き下ろしたイラストを使用したTシャツやフーディ、グッズセットなど全8型です。

・受注販売期間：2025年11月7日（金）正午 ～ 2025年12月1日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2062178

※11月7日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年4月上旬予定

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN Tシャツ（5種展開）：7,150円（税込）※画像は「井芹仁菜」ver.

ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN フーディ（5種展開）：9,350円（税込）※画像は「安和すばる」ver.

ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN クッション：3,300円（税込）

ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN サコッシュ＆ラバーバンドセット：5,500円（税込）

ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN グッズセット（5種展開）：3,300円（税込）※画像は「河原木桃香」ver.

ガールズバンドクライ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN ジオラマアクリルスタンド：9,900円（税込）