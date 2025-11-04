大阪の人気パティスリー“初登場”　大丸東京店　最旬スイーツ

東京駅に隣接する大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈レナーズ〉ハワイオアフ島ホノルルカパフル通りに創業。ロコや観光客に長く親しまれているベーカリーです。〈Ｔｏｕｃｈｅｚ ｄｕ ｂｏｉｓ〉２０１７年に大阪で創業したパティスリーブランド。代表の狩野智シェフは、レストランでの経験を活かしたアラミニッツな菓子の構成や、スパイス・ハーブを積極的に使用した奥行きのある味わいに、フランス菓子の伝統技法を用いた洋菓子作りを得意としており、「普遍的な美味しさ」と「手仕事の美しさ」を追求し続けています。〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉新感覚のミルフィーユにこだわったミルフィーユ専門ブランド。



大人気！ハワイの揚げたてスイーツ



〈レナーズ〉マラサダシュガー　１箱（６個入り）　１,５００円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ


外はサクサク、中はモチモチの揚げパン。ハワイ本店のレシピをそのまま揚げたてを提供。


人気のパティスリーが大丸東京店に初登場！



〈Ｔｏｕｃｈｅｚ ｄｕ ｂｏｉｓ〉１.プレミアムブランデーケーキ（５個入）　２,７００円　２.ビスキュイバターサンドキャラメルショコラ（４個入）　１,９５０円※大丸東京店限定　３.フィナンシェアソート（フィナンシェ２個、フィナンシェカカオ１個、フィナンシェココバナナ１個、フィナンシェキャラメルノワ１個）　２,０２０円／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）


１.ブランデーの最高峰レミーマルタンコニャック・フィーヌシャンパーニュを使用し、お客様の手で熟成させる特別な『プレミアムブランデーケーキ』。最大の魅力は、届いたその日からお客様自身で熟成させ少しずつ変化する味わいが楽しめること。厳選素材を使用し焼き上げたケーク生地のとろけるようなしっとり食感に、コニャックの最高峰レミーマルタンの芳醇な香りが口いっぱいに広がる至福のひと時をお楽しみいただけます。


２.大丸東京店限定『ビスキュイバターサンドキャラメルショコラ』。さっくりと軽く焼き上げたショコラのビスキュイにベトナム産カカオのチョコレートで作ったバタークリームとなめらかなキャラメルをサンド。濃厚でほんのりビターなカカオとキャラメルによるパティスリーだからこそできる、手作りで繊細な味わいのバターサンド。チョコレート好きに食べていただきたい限定商品です。


３.バラエティ豊かな『フィナンシェアソート』。コーヒーや紅茶はもちろん、ワインやブランデーなどと一緒に大人の贅沢時間を彩るアイテムとしてもおすすめです。



新食感ミルフィーユ



〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉ショコラバターミルフィーユ　１０枚　８６４円、２０枚　１,７２８円、３０枚　２,５９２円、４０枚　３,４５６円／１階イベント


香ばしいチョコレート生地と、コク深いバター生地のマリアージュ。さくさく食感の秘訣は生地を丁寧に折り重ねた約３００層のパイ生地。


※価格は全て税込みです。