開催まであと少し！第54回全日本スカッシュ選手権大会
11月13日～16日にかけて、日本一を決める戦い、「第54回全日本スカッシュ選手権大会」が開催されます。
今年の王者は誰の手に・・・？
王者を目指し、TOP選手達が集結！
ついにシード選手が決定。
今年も国内・海外で活躍する選手達が「日本一」を目指して戦います。
男子選手権では、前回チャンピオンの遠藤共峻選手（Grretings）が出場。
2大会連続の優勝となるか、注目が集まります。
変わって、女子選手権。前回チャンピオンの渡邊選手（Greetings）は欠場となりましたが、
今大会は第52回大会で女子最年少優勝を果たした緑川あかり選手（Greetings）が第1シードとして登場。2年ぶりの王座奪還を目指します。
シード選手（男子）
※ドローのシードはシャッフル形式となります為、以下シード順とは異なる場合がございます。
第1シード
遠藤共峻（Greetings）
第2シード
林尚輝 （Greetings）
第3シード
安成翔太（ティップネス）
第4シード
高橋秀侑（Greetings）
第5シード
岡田賢（StandOut KYOTO）
第6シード
土岐幸誠（東洋大学）
第7シード
曽根直樹（Be-win）
第8シード
Makino Ren（Greetings）
シード選手（女子）
第1シード
緑川あかり（Greetings）
第2シード
杉本梨沙（StandOut KYOTO）
第3シード
高橋くるみ（慶應義塾大学）
第4シード
西尾舞洋（ティップネス宮崎台）
第5シード
松澤綾香（コナミ恵比寿）
第6シード
八島祐可（コナミ恵比寿）
第7シード
櫻井雪乃
第8シード
坂田日葵（国際医療福祉大学）
11月15日・16日の詳細スケジュールについて
また、15日、16日はトレッサ横浜にてグラスコートで準決勝・決勝を行います。
詳細時間は以下の通りです。
11月15日（土）トレッサ横浜
12:10 メディア様向け スカッシュ体験会（12:50終了）
13:30 女子準決勝 第1試合
14:30 女子準決勝 第2試合
15:30 男子準決勝 第1試合
16:30 男子準決勝 第2試合
11月16日（日）トレッサ横浜
10:15 マスターズ決勝
15:30 女子決勝
16:30 男子決勝
17:30 表彰式(18:00終了予定)
※予定の為、時間が前後する場合がございます
●15日開催予定のメディア体験会について●
持ち物：室内履きシューズor外履き（靴底をきれいに拭いたもの）
体験人数：各企業様1名とさせていただきます。
※申し込み状況により、定員数を増やす場合がございます。
申込方法：以下の必要事項をご記入いただき、メールにてご連絡ください。
１.企業名
２.参加者氏名
宛先：squash@japan.email.ne.jp
【連絡先】
メール：squash@japan.email.ne.jp
担当者：内田
その他、HP・公式SNSでも情報を発信いたします。
ご不明点がございましたら、ご連絡ください。