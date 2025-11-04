開催まであと少し！第54回全日本スカッシュ選手権大会

公益社団法人日本スカッシュ協会


11月13日～16日にかけて、日本一を決める戦い、「第54回全日本スカッシュ選手権大会」が開催されます。


今年の王者は誰の手に・・・？


王者を目指し、TOP選手達が集結！


ついにシード選手が決定。


今年も国内・海外で活躍する選手達が「日本一」を目指して戦います。



男子選手権では、前回チャンピオンの遠藤共峻選手（Grretings）が出場。


2大会連続の優勝となるか、注目が集まります。



変わって、女子選手権。前回チャンピオンの渡邊選手（Greetings）は欠場となりましたが、


今大会は第52回大会で女子最年少優勝を果たした緑川あかり選手（Greetings）が第1シードとして登場。2年ぶりの王座奪還を目指します。



シード選手（男子）

※ドローのシードはシャッフル形式となります為、以下シード順とは異なる場合がございます。



第1シード

遠藤共峻（Greetings）




第2シード

林尚輝　（Greetings）




第3シード

安成翔太（ティップネス）




第4シード

高橋秀侑（Greetings）





第5シード

岡田賢（StandOut KYOTO）




第6シード

土岐幸誠（東洋大学）




第7シード

曽根直樹（Be-win）




第8シード

Makino Ren（Greetings）





シード選手（女子）


第1シード

緑川あかり（Greetings）




第2シード

杉本梨沙（StandOut KYOTO）




第3シード

高橋くるみ（慶應義塾大学）




第4シード

西尾舞洋（ティップネス宮崎台）






第5シード

松澤綾香（コナミ恵比寿）




第6シード

八島祐可（コナミ恵比寿）




第7シード

櫻井雪乃




第8シード

坂田日葵（国際医療福祉大学）






11月15日・16日の詳細スケジュールについて

また、15日、16日はトレッサ横浜にてグラスコートで準決勝・決勝を行います。


詳細時間は以下の通りです。


11月15日（土）トレッサ横浜

12:10　　メディア様向け　スカッシュ体験会（12:50終了）


13:30　　女子準決勝　第1試合


14:30　　女子準決勝　第2試合


15:30　　男子準決勝　第1試合


16:30　　男子準決勝　第2試合



11月16日（日）トレッサ横浜

10:15　　マスターズ決勝


15:30　　女子決勝


16:30　　男子決勝


17:30　　表彰式(18:00終了予定)



※予定の為、時間が前後する場合がございます



●15日開催予定のメディア体験会について●

持ち物：室内履きシューズor外履き（靴底をきれいに拭いたもの）


体験人数：各企業様1名とさせていただきます。


　　　　　※申し込み状況により、定員数を増やす場合がございます。


申込方法：以下の必要事項をご記入いただき、メールにてご連絡ください。


　　　　　１.企業名　


　　　　　２.参加者氏名


　　　　　宛先：squash@japan.email.ne.jp


【連絡先】

メール：squash@japan.email.ne.jp


担当者：内田



その他、HP・公式SNSでも情報を発信いたします。


ご不明点がございましたら、ご連絡ください。