【限定配信】必要なセキュリティ対策が分からない？ ”そもそも”現状どこまで対策できているか把握していますか？（特典あり！）

株式会社アイロバ

株式会社アイロバ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 直樹）は、2025年11月4日（火）に株式会社アイネット（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐伯 友道）と、「必要なセキュリティ対策が分からない？ ” そもそも ” 現状どこまで対策できているか把握していますか？」オンデマンドセミナー動画を配信します。

https://www.irob.co.jp/seminar-apply/

■紹介サービスについて（Security Scorecard）

自社のセキュリティ対策、客観的に評価できていますか？

取引先のリスク管理、Excelでのアンケート集計に疲れていませんか？

そんなお悩みは、セキュリティ格付けサービス「Security Scorecard」が解決します。

人間の健康診断のように、企業のセキュリティ状況を「A～F」で自動スコアリング。

自社の弱点把握からサプライチェーンのリスク管理まで、幅広くご活用いただけます。

本サービスについて詳しく解説した講演のアーカイブをオンデマンドで配信中です。

＜このような方におすすめです＞

・自社のセキュリティレベルを客観的な指標で把握したい

・取引先や子会社のセキュリティ管理を効率化したい

・経営層にリスクを分かりやすく報告する必要がある

※お申込み後すぐにご視聴いただけますので、ぜひお気軽にご覧ください。

■視聴特典！！

打合せのお時間をいただいた企業様には、無料でWEBサイトの

簡易セキュリティ診断を行わせて頂きます。

対象企業：打合せのお時間をいただいた企業様

必要情報：診断をご希望の貴社のドメイン

提供内容：下記の図のように「A～F」の5段階で貴社のサイバーリスクを診断いたします。

＜株式会社アイネット 会社概要＞

社 名：株式会社アイネット (URL： https://www.inet.co.jp/)

所在地：横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージ ウエストタワー13階

事業内容：情報処理サービス、システム開発サービス、システム機器販売

＜株式会社アイロバ 会社概要＞

社 名：株式会社アイロバ （URL：https://www.irob.co.jp/）

所在地：東京都千代田区麹町一丁目8番1号

事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業