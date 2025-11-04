【ブルガリ】ジェラルディーヌ・ギヨによるSERPENTI IN CONVERSATION　二人の女性クリエイターとの対話を通じて新たな幕をあけるブルガリのアイコン

ブルガリ・ジャパン合同会社

この度、ブルガリが誇るアクセサリーに新たなコラボレーションが誕生します。2017年に始まった様々なクリエイターとのバッグのコラボレーション、「Serpenti Through the Eyes of」シリーズを通して進化した、SERPENTI IN CONVERSATIONが2025/2026年秋冬コレクションにてデビューします。

メアリー・カトランズがブルガリのレザーグッズ＆アクセサリーの初代クリエイティブ・ディレクターに就任した際、彼女はこのコラボレーションのプラットフォームを再構築することを選びました。一連の再解釈として始まったものは、彼女のディレクションの下、ブルガリ、彼女自身、そして彼女が会話に招くアーティストやデザイナーの間のオープンな対話へと発展しました。この新しいヴィジョンは、アイコンとしてのセルペンティが未来に向けて常に進化することを意味します。このシリーズの幕開けに、メアリーはパリ発のブランド、デストレー（DESTREE）のクリエイティブ・ディレクターであるジェラルディーヌ・ギヨを最初のコラボレーターとして起用しました。

絶えず変容し常に変化する蛇は、再生、不死、二面性を象徴する多層的で多面的なエンブレムであり、ブルガリにおける未来の遺産において、その精神を絶えず再解釈し、再創造する鍵と言えます。ブルガリの象徴であり、ギリシャ・ローマの伝説と神話を彷彿とさせるセルペンティは、偉大なローマのハイジュエラーの二つのルーツを示しており、絶えず進化を続けています。その名が示すように、蛇は変幻自在に、何度もその姿を変え、生まれ変わります。

2021年にメアリー・カトランズがセルペンティのデザインを再考するにあたり、蛇の全身を反映するように形成されたメタル製のハンドルを導入しました。それは蛇のような大胆でしなやかにうねる曲線美を称え、永遠のブルガリのアイコンを新たに解釈したセルペンティーヌとして知られるラインが誕生した瞬間でした。今回のコラボレーションのために、ジェラルディーヌ・ギヨはセルペンティーヌのラインとフォルムを踏襲し、ブルガリのセルペンティーヌ トップハンドル ハンドバッグを大胆に再構築しました。ブルガリの140年以上の伝統と、彼女自身の作品が持つ若々しいエスプリを融合させています。

蛇から官能的なS字のラインを描き出し、ハンドルのシルエットは再構築され、デストレーのシグネチャーである手作業で精巧に作られたトリムのことをさす、パスマントリーと美しく融合しました。

パスマントリーはまた、20世紀にペンダントやネックレスを吊り下げる繊細なリボンとして使用されていたブルガリの伝統にもつながっています。ここでは、その撚り紐がメタル製の華やかで曲線的なディテールとして再解釈されています。軽さと精密さを両立させる革新的な電気鋳造技術を用いて実現されたこの技法は、ジュエリーの世界から取り入れられ、ブルガリの比類なき専門知識を反映しています。このサヴォワールフェールは、重みのあるゴールドのエレメントが、ほぼ不可能なほどの軽さで表現された驚くべきパラドックスを生み出しています。

ブルガリのすべてのクリエイションにおける卓越したサヴォアフェールと並外れた職人技を彷彿とさせるこの再構築されたセルペンティーヌは、触感豊かなヌバックレザーとサテンで作られています。これらの豪華な素材は、バッグ本来の貴重さを際立たせています。ここでは、蛇は不在でありながら存在し、抽象的でありながらもその形は紛れもなくそれと分かります。セルペンティはセルペンティーヌとなり、うねり、絡みつき、ほのかな誘惑を表現しています。そして、その強さの中に柔らかさが宿っているのです。

新鮮な視点と多様な対話を通じたハウスコードの再考、SERPENTI IN CONVERSATIONは、レザーグッズ＆アクセサリーのクリエイティブ・ディレクターであるメアリー・カトランズのビジョンによって導かれ、ブルガリを新しい世代の才能を惹きつけ、革新、実験、創造的な交流の遺産を継続するプラットフォームとして位置づけています。ブルガリの心と魂、つまり職人技と創造性を称えるものです。

295422

セルペンティーヌ バッグ

サテン / リコリスガーネット

W21 x H12 x D8cm

610,500円

2025年10月発売

295380

セルペンティーヌ バッグ

サテン / ブラック

W21 x H12 x D8cm

610,500円

2025年10月発売

295377

セルペンティーヌ バッグ

カーフ / アイボリーオパール

W27 x H14 x D10cm

720,500円

2025年10月発売

295378

セルペンティーヌ バッグ

ヌバック / チェストナットオパール

W27 x H14 x D10cm

720,500円

2025年10月発売

価格は全て税込となります。

ジェラルディーヌ・ギヨについて

ジェラルディーヌ・ギヨは、デストレーのクリエイティブ・ディレクターであり、2016年に共同創業者であるラティシア・ロンブローゾと共にパリで設立したウィメンズ プレタポルテおよびアクセサリーブランドです。デストレーのクリエイションは創業者であるセントラル・セント・マーチンズの卒業生、ジェラルディーヌが好む現代アートの世界からインスピレーションを得ています。

デストレーは、その特徴的なフォルムとシルエットを通して、現代的で芸術的なアイデンティティを確立してきました。このレーベルは、彫刻的で、まるでトーテムのようなエレガンスを体現するグラフィックで構成的なクリエイションを提供し、時代を超越しながらも独自の視点をもたらしています。デストレーは、合理化されたポストモダンなアプローチを取りながら、意図的に型破りで表現力豊かなデザインを取り入れています。

デストレーは、サプライチェーン全体で女性がリードする工場と提携し、おもに女性投資家から資本を調達することで注目されています。同ブランドは、パリとニューヨークに店舗を構え、世界で80ヶか所以上で取り扱われています。

ブルガリについて

LVMHグループの一員であるブルガリは、1884年にローマの中心部で創業しました。 長年にわたりブルガリはカラーストーンを巧みに操る偉大なハイジュエラーとしてまた卓越したものづくりと先見性のあるデザインにより、イタリアを象徴するアイコンとして名声を確立してきました。

創業より一貫しブランドのDNAに息づく先駆者的なヴィジョンを通じて世界的成功をおさめ、ファインジュエリーや高級腕時計からアクセサリー、香水まで多角的な商品やサービスを提供するグローバルラグジュアリーブランドへと進化し世界で最も高級なショッピングエリアに進出するブティックやホテルのネットワークを有しています。

また企業の社会的および環境的責任へのコミットメントを通じて持続可能な未来を実現するために現在に革新を起こすこと、そして自然環境と地域社会に貢献することに積極的に取り組んでいます。2024年、ブルガリはブルガリ財団 (Fondazione Bvlgari) の設立を発表し、思いやり、寛大さ、そして長期的な献身を通じて、意味のある明日を築くことに尽力しています。

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/