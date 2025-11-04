『乗換NAVITIME』、電車のルートを路線図上で確認・比較できる「路線図ルート比較」を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2025年11月4日（火）より、乗換案内アプリ『乗換NAVITIME』にて、電車のルートを路線図上で確認・比較できる新機能「路線図ルート比較」を提供開始します。まずは、iOS向けアプリにて先行対応し、今後Android OSにも対応予定です。

「路線図ルート比較」は、従来から提供している「路線図検索」機能を拡張し、複数のルート候補を路線図上で比較できるようにしたものです。各ルートの所要時間、運賃、乗換回数といった詳細情報も合わせて確認できます。

さらに、ルート上で運行情報が発生している場合、発生区間を路線図上で表示し、代替となる迂回ルートも路線図上に表示されます。

対応エリアは、関東（東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川）、関西（大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山）、名古屋、札幌、仙台、福岡です。エリア内のJR在来線や私鉄、地下鉄に対応しており、エリアをまたぐルート検索や一部新幹線には対応していません。

都心部などの複雑な路線網では、文字情報だけでは経路の全体像が把握しづらい場合があります。また、急いでいる時に素早く必要な情報だけを確認したい場合や、不慣れな土地、急な運行情報発生時などでは、より直感的な判断が求められます。これらのニーズに応えるため、「路線図ルート比較」を開発しました。ユーザーにとって最適なルートを、視覚的に素早く選択できる、意思決定の一助としてご活用いただけます。

ナビタイムジャパンでは、路線図を独自にデザインし、2011年3月より「路線図乗換検索」機能を提供するなど、路線図を活用したインターフェイスの研究開発を進めてきました。路線図のルート線描画に関する特許も取得しています。（特許第6986738号・特許第7308555号）

今後は、対応路線の拡大を行い、より便利にご利用いただけるサービスを目指してまいります。

■本機能の利用イメージ

『乗換NAVITIME』のルート検索機能にて、電車のみ、徒歩と電車のみのルート検索結果画面に表示される、「路線図上で確認」ボタンをタップすると、路線図上にルート情報が表示されます。路線図検索機能でも利用できます。

運行情報発生時は、運行情報発生区間や迂回ルートも、路線図上に表示されます。

■『乗換NAVITIME』

電車、飛行機、路線バス、高速バス、フェリーなど公共交通機関の乗換に特化した乗換案内アプリです。

アプリダウンロード

・iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id528532387?mt=8

「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名や商品名等は各社の商標または登録商標です。

※2025年11月4日追記 掲載画像（サービスイメージ）の差し替えを行いました。