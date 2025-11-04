将来宇宙輸送システム株式会社が主催する「次世代型宇宙港ワーキンググループ（NSP-WG）」の報告会を開催

JFEエンジニアリング株式会社

2025年11月4日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：福田 一美）は、将来宇宙輸送システム株式会社[※1]（以下ISC、東京都中央区、代表取締役：畑田康二郎）が主催する「次世代型宇宙港ワーキンググループ（NSP-WG）」[※2]に2024年8月より参画しています。[※3]

このたび、アジア最大級の宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」において、「次世代型宇宙港（NSP：New Space Port）」のあり方を検討するワーキンググループの報告会を実施しました。

本報告会では、高頻度な宇宙輸送を支える拠点としての宇宙港に関して、陸上および洋上での活用を踏まえた実現性評価の結果および各コンセプトを基に製作した模型の発表を行いました。

ISCは、「完全再使用型の単段式宇宙往還機（SSTO）」[※4]を用いた高頻度宇宙輸送を2040年代に行うことを目指しています。高頻度輸送を実現するためには、宇宙輸送を支えるための拠点となる「次世代型宇宙港（NSP：New Space Port）」が欠かせません。そこで、2024年8月に18社と1大学とともにワーキンググループを組成し、2025年10月まで1年余りにわたり、計22回にわたる議論を実施してまいりました。

本検討では、以下の3つを「次世代型宇宙港（NSP：New Space Port）」の主要構成要素として設定しています。

- 陸上で、ロケットの整備や燃料を運用するための設備や、乗客が利用するターミナル施設が整備されている拠点- 洋上で、ロケットを打ち上げるための発射拠点- 洋上で、乗客がロケットへの搭乗直前まで滞在でき、セキュリティなども整備されている拠点

さらに、これらを単なるロケットの打上げ・着陸施設にとどめず、観光・見学・教育・研究利用などの目的で人々が訪れる多機能複合拠点として、検討を進めてまいりました。

また、今回のワーキンググループで検討を行った「次世代型宇宙港（NSP：New Space Port）」のコンセプト模型も披露しました。ロケットの打上げおよび着陸に必要な施設はもちろん、宿泊・教育・商業機能を備えた大規模な陸上エリアを具現化しました。

さらに、洋上打上げを想定したロケット発射船や滞在拠点となる船、高頻度宇宙輸送を支える大規模ロケット用エネルギー施設も、将来の宇宙インフラ構想として模型内に反映しました。

当社は、本検討において、宇宙ロケットに使用される極低温燃料の供給設備や打上関連設備に関する検討を行い、構想の立案に参画いたしました。

今後も当社は、多くのLNG基地建設プロジェクトで培った極低温プラント技術や燃料搬送技術を活かし、将来的にNSPが建設される際の事業機会を探索します。当社の強みを活かした宇宙関連事業を積極的に展開し、日本の宇宙産業のサプライチェーン強化と国際競争力向上に貢献し、新たな価値創造を実現してまいります。

※1 将来宇宙輸送システム株式会社（東京都中央区、代表取締役 畑田康二郎）は、

「誰もが宇宙にアクセスできる時代を創る」をビジョンに掲げ、宇宙往還を可能とする輸送システムの実現を目指す

スタートアップ企業です。

企業ホームページ：https://innovative-space-carrier.co.jp/

※2 参加メンバー（50音順）

＜参加企業：15社・1大学＞ ※五十音順

エア・ウォーター株式会社、ENEOS Power株式会社、株式会社荏原製作所、鹿島建設株式会社、

株式会社商船三井、JFEエンジニアリング 株式会社、常石ソリューションズ東京ベイ株式会社

日本無線株式会社 、日本郵船株式会社、能美防災株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社

三井住友建設株式会社、三井不動産株式会社、三菱ＨＣキャピタル株式会社、三菱倉庫株式会社

国立大学法人室蘭工業大学 内海研究室

＜主催企業：1社＞将来宇宙輸送システム株式会社

＜事務局企業：2社＞ASTRO GATE株式会社、株式会社日本総合研究所

※3 当社参考プレスリリース）2024年8月配信 https://www.jfe-eng.co.jp/news/2024/20240801.html

※4 SSTO（Single Stage To Orbit；単段式宇宙機）とは、機体の中に燃料タンクを収容し、

エンジンや燃料タンクなどを切り離さずに衛星軌道に到達できる宇宙機のことです。

（模型は2040年代の完成を想定した、2,300分の1スケールで、1,100mmx1,000mmにて作成）

本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 総務部広報室