韓国コスメブランドMISSHA（ミシャ）から、シリーズ究極版「ビタシープラス EX美容液」を新発売。ミシャ史上最大濃度のビタミンC誘導体*。

株式会社ミシャジャパン

株式会社ミシャジャパン（本社:東京都港区)が展開する韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」は、人気のビタシープラスシリーズから、ビタミンC誘導体*高濃度*¹配合の「ミシャ ビタシープラス EX美容液」を、公式オンラインストアは2025年11月7日（金）より、イオン・イオンスタイル・ウエルシアグループは2025年11月12日（水）より順次新発売いたします。

ビタシーシリーズを使うお客様の声を受け、ビタミンCの配合量にこだわって開発された、ミシャが自信をもってお届けする1本です。

ビタミンCユーザーに捧ぐ攻めの1本で透明感*³に自信！

毛穴*⁴や肌のなめらかさへの手応えとその手軽さでシリーズ累計140万個*⁵の出荷を遂げ、人気シリーズとなったミシャ ビタシープラスシリーズは、洗顔、化粧水をはじめとするベーシックケアに加え、ナイトクリームやバラエティー豊富なマスク類など、幅広い製品展開が魅力。

その シリーズから、デイリー使いの美容液、スポットケアの薬用美容液に続き、ミシャ史上最大濃度のビタミンC誘導体*配合の美容液が誕生します。

製品テストでの圧倒的な手応えを強みに、1滴1滴に自信をもってお届けする、まさに究極版の美容液です。

■製品特長

高配合でも安定性を保ちやすい水溶性ビタミンC誘導体*を、ミシャ ビタシープラス美容液のビタミンC *⁶の30倍以上配合｡肌をやわらげながら、素早く浸透*⁷します。

ウォータリーテクスチャーでべたつくことなく、肌質を問わずご使用いただけます。

脇を固める厳選成分

キメ・透明感*³：グルタチオン*⁸

乾燥によるくすみ、エイジングケア*⁹に。“白玉点滴”で知られる美容成分。

うるおい・水油分バランス：グリチルリチン酸2K*⁸

外的刺激で荒れた肌を保湿し､健やかな肌を目指して。

キメ・ハリ：ナイアシンアミド*⁸

うるおい、ハリ。そのオールラウンドな手応えで知られる整肌成分。

うるおい：10種の植物由来エキス*¹⁰

ビタミンC誘導体*との相乗効果を考慮した天然成分｡

主役のビタミンCに配慮した容器とテクスチャー

エアレスボトル

水や空気(酸素)に弱いビタミンCを守る､エアレスボトルを採用｡

製品の酸化を最小限に､最後の1滴までフレッシュにお使いいただけます｡

テクスチャー

ベタつかず化粧水のようにサラサラしたテクスチャーは、スピーディーな浸透*⁷が特徴です。

朝のスキンケアやメイク前にも使いやすい心地良さ。

■ご使用方法

朝晩のお手入れでお使いください。

1. 洗顔後、化粧水で肌のキメを整えます。

2. 顔全体（ポンプ2～3プッシュ目安）もしくは、気になる部分に軽くパッティングしてなじませます。

■製品情報

ミシャ ビタシープラス EX美容液

容量：20ｍL

店頭販売価格 ：2,420円(税込) ／ 2,200円(税抜)

オンライン販売価格：2,860円（税込）/2,600円（税抜）

販売店舗と発売日：公式オンラインストアは2025年11月7日（金）より、イオン・イオンスタイル・ウエルシアグループは2025年11月12日（水）より順次新発売

* 整肌成分：3-グリセリルアスコルビン酸､ヘキシル3-グリセリルアスコルビン酸 *¹ 当社従来品：ミシャ ビタ CP美容液と比較して *² ミシャ ビタCP美容液のアスコルビン酸配合と比較して *³ 保湿による肌印象 *⁴ 肌を保湿することで毛穴が目立たなくなる *⁵ ミシャビタシープラスシリーズ全商品の2022年11月～2025年5月までの累計販売数 *⁶ 製品の抗酸化剤：アスコルビン酸 *⁷ 角質層まで *⁸ 整肌成分 *⁹ 年齢に応じたお手入れのこと *¹⁰ 整肌成分：ライム果汁、カニナバラ果実エキス、オレンジ果汁、アセロラ果実エキス、レモン果汁、クランベリー果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス

■MISSHAについて

＜ブランド公式SNS＞

Instagram：@missha.beauty(https://www.instagram.com/missha.beauty/)

X： @missha_japan(https://x.com/missha_japan)

"美しさは誰もが経験することができる”

それがMISSHAのメッセージ。

不必要なものは選ばず本質に集中するシンプルな処方・デザイン。

スキンケア、ベースメイク、ポイントメイクまでラインナップし、いつでもあなたの近くで寄り添い自分だけのコスメが見つかる。

美しさが輝く肌を生み出す韓国コスメのパイオニアブランドです。