ファントムシータの活動をいち早くキャッチできる！会員限定コンテンツも閲覧可能な公式アプリをリリース！

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、Adoがプロデュースを手掛ける「レトロホラー」をコンセプトに活動するアイドル・ファントムシータの公式アプリを、2025年11月1日（土）にリリースいたしました。

本アプリでは、ファントムシータの最新情報をタイムリーに受け取ることができるだけでなく、ファンクラブ限定コンテンツ「シータ日記」などをお楽しみいただけます。

また、プッシュ通知をオンに設定することで、最新情報や特別な瞬間を逃さずキャッチできます。

ぜひ、この機会に「ファントムシータ 公式アプリ」をダウンロードして、会員限定コンテンツをご堪能ください。

同時に、オフィシャルファンクラブ「ハイネ」の開設1周年を記念して、生配信の実施が決定いたしました。あわせてお楽しみください。

◼︎アプリのダウンロード・詳細はこちら

https://phantomsiita.com/feature/app

※App Store、Google Playより配信

※スマートフォン専用アプリです。

推奨環境：iOS 15.0以降/Android 9.0以降

※一部非対応のスマートフォン機種もございます。

■ファントムシータ オフィシャルファンクラブ「ハイネ」

https://phantomsiita.com/

（PC/スマートフォン対応）

◼︎「ハイネ」会員限定生配信について

日 時：2025年11月4日（火）20:00～予定

視聴方法：生配信専用アプリ「FanStream」

※視聴方法の詳細はオフィシャルファンクラブ「ハイネ」サイトよりご確認ください。

＜会員限定コンテンツ一覧＞

・シータ日記

メンバーのプライベートやお仕事の裏側などを本人が綴るブログ。

・映像倉庫

ライブやMV撮影のオフショットムービー、撮りおろしのコメントムービー、

ショート動画など、様々な映像コンテンツを限定公開。

・放送室

メンバーが気ままにトークしたり様々な企画にチャレンジするラジオ。

・写真館

ライブを中心としたファントムシータの写真を掲載。

・質問箱

会員からの質問に、週1回メンバーが回答。

・特集

プロフィール帳などスペシャルなコンテンツを配信。

・バースデーメッセージ

あなたのお誕生日にファントムシータからメッセージが届きます。

※マイページよりご覧いただけます。

・デジタル会員証

ニックネーム・推しメン・会員番号・入会期間をマイページでご覧いただけます。

※会員番号は年額コースのみ。

・入会特典（年額コース限定）

年額コースへご入会された方を対象に入会特典「ファントムノート」をプレゼント。

・継続特典（年額コース限定）

年額コースを継続された方を対象に継続特典「ハイネカード」をプレゼント。

・チケット先行

イベントの会員チケット先行予約等、優先的にご案内します。

※チケットの確保を保証するものではございません。

※優先度は先行によって変更される場合があります。

※対象外となるイベント・公演もございます。

・その他

ライブ連動企画、ファンクラブ会員限定イベントなどを不定期に開催！

ここでしか見られないファントムシータ、会員限定コンテンツが盛りださん！

オフィシャルファンクラブをぜひお楽しみください。

【ファントムシータ プロフィール】

漢字表記は 『怪忌蝶』

現代のアイドルを「蝶」とするのなら、ファントムシータはそんなアイドル業界にとっては異端な存在である「蛾」

怖いとわかっていても手を伸ばしたくなるような、恐ろしくて、美しい。

「アイドル」という言葉に相応しいアイドルになって欲しいという願いが込められている。

誰かにとっては新しく、誰かにとっては懐かしい。本当の日本のアイドルがここにいる。

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

