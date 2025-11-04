SKE48の「bubble」にメンバー追加！Team KII「近藤海琴」の参加が決定！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 良）は、2025年11月4日（火）より「bubble for JAPAN」にSKE48 近藤海琴（Team KII）が新たに参加したことをお知らせいたします。

＜近藤海琴 販売開始日＞

2025年11月4日（火）午前10時

＜SKE48 bubble参加メンバー＞

◎Team S

相川暖花、石黒友月、伊藤虹々美、入内嶋涼、熊崎晴香、倉島杏実、坂本真凛、杉本りいな、鈴木恋奈、野村実代、原優寧、松川みゆ、山村さくら

◎Team KII

池田楓、伊藤実希、井上瑠夏、奥野心羽、鎌田菜月、近藤海琴、佐藤佳穂、篠原京香、松本慈子

◎Team E

青海ひな乃、青木莉樺、赤堀君江、浅井裕華、井田玲音名、太田彩夏、大村杏、河村優愛、鈴木愛菜、仲村和泉、西井美桜、森本くるみ

活動状況やその他の事情により、参加メンバーは変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜プロフィール＞

東京・秋葉原を拠点に活動するAKB48の全国進出第一弾として、2008年7月に、名古屋・栄に誕生したアイドルグループ。本拠地の栄（SAKAE）の頭文字からSKE48（エスケーイー フォーティエイト）と命名される。のちに日本全国、そして世界に展開される48プロジェクトの先駆けとなった。

名古屋の栄に建つ観覧車がシンボルのエンターテインメント発信ビルSUNSHINE SAKAEの2階にあるSKE48劇場（SKE48 THEATER）で、歌とダンス・トークから構成される公演をS・KII・Eの各チームと研究生で日々開催している。

2025年9月24日35枚目のシングル「Karma」をリリース。

＜販売価格＞

◎通常価格

購読1名につき月額550円（税込）

◎「SKE48 Family」「SKE48 Mobile」会員割引価格

通常価格から10%OFF 月額495円（税込）

＜決済方法＞

・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）

・アプリ決済（App Store、Google Play）

＜販売サイトURL＞

https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.ske48

＜bubbleの概要＞

bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。

アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。SNSとは異なり、自分専用のトークルームでやり取りができるため、同じ時間を共有しながら会話しているような体験を通じて、アーティストをより身近に感じることができます。

また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。

国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。

▽主な機能

◎アーティストとのリアルタイムメッセージ

◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）

◎ユーザニックネーム入りのメッセージ

◎ユーザからの返信機能

◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ

◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」

◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

◎ユーザからの意見を募れる投票機能

◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など

▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）

あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる / chun / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / BNSI / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / 吉田朱里 ほか

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社Dear U plusについて

会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 山内 良

設 立 ： 2023年5月

事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社Dear U plus

法人様専用お問い合わせ窓口URL

https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble

