【interfm11月 新番組情報】『鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu』修羅の道を行く2人が、アラサー、アラフォー世代の女性のリアルに向き合います。初回放送は11月6日（木）22時から！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、

2025年11月より、新番組『鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu』をスタートします。

仕事・家庭・恋愛……全部、全力でぶつかりたい。そんな“修羅の時代”を生きる女性たちにスポットライトを当て、応援していく番組です。

DJを務めるのは、母として、ひとりの女性として、仕事にも家庭にも全力で向き合う鈴木紗理奈。

そして、自分の「やりたいこと」のために全力で働きながら、恋愛にも一生懸命な中川安奈。

そんな⼆人が、現代を生きる女性たちのリアルな声に⽿を傾け、笑いながら、時に涙しながら語り合う、“修羅”な毎日を前向きに生き抜くための、等身大トーク番組です。

番組では、「修羅」をテーマにリスナー（シュラー）の皆さんからのメッセージを大募集！普通のお便り（ふつおた）はもちろん、各コーナーへの投稿もぜひお寄せください。番組ハッシュタグは #シュラー で、各プラットフォームでのレビューやコメントもお待ちしています！

また、「Spotify」では、放送に入りきらなかったトークを含めた拡大版を配信。どうぞお楽しみに。

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu

DJs：鈴木紗理奈・中川安奈

放送日時：毎週木曜日22:00～22:30（30分番組）

放送形態：録音

Spotify：https://open.spotify.com/show/0mZOZ69VGtbOk1TipcBytY?si=d58184d9b32947a8

番組ハッシュタグ：#シュラー

■DJsプロフィール

鈴木紗理奈（すずき さりな）

1977年7月13日生まれ。

大阪府出身。

バラエティータレントとして人気を博す一方で、映画『ケイゾク～Beautiful Dreamer～」、

NHK連続テレビ小説『まんてん」、『白衣の戦士！」、「ナンバMG5』『Dr.チョコレート」に出演するなど女優としても活躍。

映画「キセキの葉書』では原田美幸役でマドリード国際映画祭最優秀外国映画主演女優賞を受賞。

CBC／TBS系「ゴゴスマ」毎週火曜日レギュラー出演中。

Instagram： https://www.instagram.com/munehirovoice/

中川安奈（なかがわ あんな）

3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

秋田放送局、広島放送局を経て2020年から東京アナウンス室で活動。

「サンデースポーツ」や「あさイチ」などの番組を担当し、2020年東京オリンピック・2024年パリオリンピックでは中継キャスターを務めた。

また、サッカーW杯（2018年ロシア大会・2022年カタール大会）、ラグビーW杯（2019年日本大会・2023年フランス大会）の中継進行も担当するなど、スポーツ報道の現場で幅広く経験を重ねる。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社し4月からはフリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。

HP：https://www.horipro.co.jp/nakagawaanna/

Instagram：https://www.instagram.com/nakagawa.anna1022/

【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】