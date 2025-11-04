【interfm11月 新番組情報】明石ガクトと福田淳が未確認人物を、仲間と一緒に発掘するサークル型ラジオ『UMP～未確認人物倶楽部～』！初回放送は11月6日（木）22時30分から！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、

2025年11月より、新番組『UMP～未確認人物倶楽部～』をスタートします。

仕事、カルチャー、エンタメ――。この世界には、まだ光の当たっていない“未確認人物”がいる。そんな謎めいた才能たちにスポットライトを当て、仲間とともに発掘していくサークル型ラジオ番組『UMP～未確認人物倶楽部～』。

番組をナビゲートするのは、カルチャー×映像のストーリーテラー明石ガクトと、世界のエンタメ最前線を知る福田淳。長年エンターテインメント業界に深く関わってきた⼆人が、次に世間で話題となるであろう“未確認人物”を独自の視点で発掘します。知られざる才能やカルチャーを、時に鋭く、時にユーモラスに語り合う、予測不能なカルチャー・トークプログラムです。

番組では、“クラブ員”の皆さんからの「未確認」情報を大募集。「この人を取り上げてほしい」「このカルチャーを掘ってほしい」といった未確認人物や才能、エンタメに関する“調査報告”をお寄せください。ハッシュタグは、#UMP897。各プラットフォームでのコメントもお待ちしています！

また、「Spotify」では、放送に入りきらなかったトークを含めた拡大版を配信。どうぞお楽しみに。

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：UMP～未確認人物倶楽部～

DJs：明石ガクト・福田淳

放送日時：毎週木曜日22:30～23:00（30分番組）

放送形態：録音

Spotify：https://open.spotify.com/show/7mHzgv7VhRcQW1WBEDu4KR?si=U8mlJSlOTiGP7YDQfGv6tg

番組ハッシュタグ：#UMP897

■DJsプロフィール

明石ガクト（あかし がくと）

ワンメディア株式会社 代表取締役CEO

2014年6月にONE MEDIAを創業。

国内大手ブランド向けにYouTube・TikTok・Podcastを活用したコミュニケーション支援を行っている。

2018年に『動画2.0 VISUAL STORYTELLING』（幻冬舎）を上梓。最新の著書『動画大全』（SBクリエイティブ）は韓国・台湾でも出版。YouTube Works Awards 2022 クリエイターコラボレーション部門代表審査員、TikTok Ad Awards 2024、2025 審査員を歴任。

Instagram：https://www.instagram.com/gakuto_akashi/

X：https://x.com/gakuto_akashi

福田淳（ふくだ あつし）

連続起業家

大阪府生まれ

スピーディ 代表取締役CEO（現任）

STARTO ENTERTAINMENT 創業CEO

ソニー・デジタル・エンタテインメント 創業CEO

日本最大のタレントエージェント経営、世界19カ国での出版事業、ロサンゼルスでアートギャラリー運営、カリフォルニア全域・日本の沖縄・富士山麓でリゾート開発、無農薬ファーム運営、

エストニアでのデジテルコンテンツ開発、スタートアップ投資など世界中でビジネスを展開。

『好きな人が好きなことは好きになる』など7冊の著書、講演多数。

受賞歴:

カルティエ「チェンジメーカー・オブ・ザ・イヤー」受賞

ワーナー・ブラザース「BEST MARKETER OF THE YEAR」3年連続受賞

日経ウェブ「21世紀をよむITキーパーソン51人の１人」選出

文化庁 「コンテンツ調査会」委員

経済産業省 「情報大航海時代考える研究会」委員

