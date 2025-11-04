AIデータ社×リーガルテック社、エネルギー・気候テック産業を再編成 ～知財AI × AIファクトリーでAX時代のGX・カーボンニュートラルを支える知財インフラを構築～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、エネルギー・気候テック産業向けに知財AI × AIファクトリーでAX時代のGX・カーボンニュートラルを支える知財インフラ構築の提供を開始しました。

■背景

地球温暖化対策やエネルギー安全保障は、今や国家・産業にとって最重要課題です。

再生可能エネルギー、水素、カーボンキャプチャ、蓄電池、スマートグリッドといった分野は急速に成長しており、AX（AI Transformation）時代には 「データ × AI × 知財」 を基盤とした新しい産業構造が必須となります。

しかし現状、日本企業は環境・エネルギー技術の研究開発で強みを持ちながらも、知財ポートフォリオの整理や国際標準化で欧米・中国に後れを取っています。

■課題

・ 断片的な知財管理：再エネ、蓄電池、水素などの特許が散在し、全体戦略が描けていない。

・ 国際競争力不足：欧州はグリーンディール、中国は国家政策主導で知財戦略を推進、日本は対応が遅れている。

・ マネタイズ基盤の弱さ：知財が収益化されず、研究投資の回収が難しい。

■ 解決策 ― 知財AI × AIファクトリーの提供価値

1. Tokkyo.Aiによるグリーン特許分析

・太陽光、風力、水素、CCUS（Carbon Capture, Utilization, Storage）など分野ごとに特許を可視化。

・競合他社・各国の特許動向をリアルタイムで解析し、優位性のある領域を抽出。

2. AI IPGenius on IDXによる知財戦略設計

・エネルギー・環境技術ごとの標準テンプレートを実装し、発明から出願までのプロセスを迅速化。

・知財とカーボンクレジット・環境規制対応をリンクさせ、事業化を支援。

3. マネタイズインフラの整備

・GX関連技術を対象にした知財マーケットプレイスを構築し、ライセンスや共同開発契約を活性化。

・AIによる特許価値診断で、投資家・企業に透明性ある評価を提供。

■期待される効果

・ GX加速：知財を基盤に、再生可能エネルギー・水素社会・カーボンニュートラル実現を後押し。

・ 国際的競争力強化：標準必須特許（SEP）を確保し、日本発技術を国際ルールに組み込み。

・ 投資循環の強化：知財をマネタイズすることで、研究開発への再投資を可能に。

■知財AI(TM) プロジェクトについて

・MyTokkyo.Ai：

簡易検索から高度な特許調査・分析まで対応する特許検索AIプラットフォーム

https://www.tokkyo.ai/pvt/

・AI IPGenius on IDX：

特許出願支援、知財ドキュメント作成、ナレッジ共有を可能にするAI統合エンジン

https://www.idx.jp/aifactory/list/ipgenius/

■今後の展望

AIデータ社とリーガルテック社は、知財AI × AIファクトリーを通じて、エネルギー・気候テック分野における 「研究 → 知財化 → 標準化 → マネタイズ」 の循環を確立します。

AX時代において、日本がグローバルGX市場をリードするための知財インフラを提供してまいります。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。

■リーガルテック株式会社について

名 称：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供