素材のおいしさを生かし、植物性たんぱく質とアーモンドの栄養が取れる「アーモンド効果 PROTEIN(プロテイン)」から新フレーバー2品＜マイルドカカオ 微糖＞＜コーヒー 微糖＞が登場

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社は、国内売上No.1のアーモンドミルクブランド(※1)「アーモンド効果」から、「アーモンド効果 PROTEIN＜マイルドカカオ 微糖＞」「アーモンド効果 PROTEIN＜コーヒー 微糖＞」の2品を2025年11月10日（月）より全国にて新発売します。植物性たんぱく質とアーモンドの栄養が同時に取れる飲料で、健康的でしなやかな身体づくりをサポートします。

「アーモンド効果 PROTEIN」は、「プロテインをアーモンドミルクで割るとおいしく飲める」というお客様の声から着想を得て誕生したプロテイン飲料です。約70年にわたるアーモンド研究の知見を生かし、アーモンドのおいしさを引き出した、すっきりとした味わいが特長です。植物性たんぱく質に加え、1日分のビタミンE(※2)や食物繊維も同時に摂取できるため、健康的でしなやかな身体づくりをサポートします。

2025年6月に発売した「アーモンド効果 PROTEIN＜ナッツミックス＞＜ナッツミックス 砂糖不使用＞」は、発売直後からSNSや店頭で反響をいただいています。お客様から、「プロテインの風味に抵抗のある私でも飲みやすい」「植物性たんぱく質とアーモンドミルクの栄養が同時に取れるのがうれしい」といった声が寄せられており、計画以上の売れ行きを記録しています。

■新フレーバー開発の背景

アスリートや筋トレをする人が飲むものというイメージが強かったプロテインですが、近年ではプロテインの摂取ニーズが多様化しています。実際、日々の健康維持や美容目的でプロテインを取り入れる人が全体の約5割を占めており(※3)、より幅広いニーズに応える商品が求められています。こうした背景をふまえ、当社では日常の食事や間食シーンに気軽に取り入れられる商品づくりを進めてきました。そこで、プロテインのフレーバーランキングで上位に位置し、日常の間食や食事シーンにおすすめな、新フレーバー2品＜マイルドカカオ 微糖＞と＜コーヒー 微糖＞を開発しました。

さらに、健康志向の高まりにより、甘さを控えた食品・飲料への関心が高まっており、糖分をコントロールする意識が日常的な食生活にも浸透しています。「プロテインをおいしく取り入れたいけれど、糖分はなるべく控えたい」という声に応えた微糖タイプで設計しました。

■商品特長

1. アーモンドの素材本来のおいしさで、プロテイン特有の飲みにくさを抑制

長年のアーモンド研究に基づき、素材本来の風味を引き出しながら、プロテイン特有のクセを抑えた味わいを実現。やさしい甘さで、毎日飲んでも飽きないおいしさです。

2. 健康的でしなやかな身体づくりをサポートする栄養設計

「植物性たんぱく質10g」と、「1日分のビタミンE(※2)」、「食物繊維」、さらに「ポリフェノール」も含まれており、健康的でしなやかな身体づくりをサポートします。

3. 日常に取り入れやすいフレーバー展開

間食や食事のシーンにも合うカカオとコーヒーを新フレーバーとして選定。甘さ控えめの微糖タイプで、糖分を気にする方も安心して楽しめます。

・＜マイルドカカオ 微糖＞：カカオとアーモンドのゆたかな香りとコクを楽しめる味わいで、間食やおやつ代わりにもおすすめです。

・＜コーヒー 微糖＞：コーヒーの香ばしさとアーモンドのコクのある味わいが楽しめるので、食事のお供にもおすすめです。

当社は今後もアーモンドの栄養を日常的においしく摂取できる「アーモンド効果」シリーズを通じ、アーモンドとともに、健康な毎日に向けた取り組みを提案してまいります。

※1 インテージ SRI 2014年1月～2019年12月、SRI+2020年1月～2025年10月 アーモンドミルク国内市場

ブランド別累計販売金額（アーモンド効果飲料シリーズ）

※2 「栄養素等表示基準値」より

※3 当社調べ プロテインユーザー定量調査（2024.4）

■商品概要

〇内容量：250g

〇希望小売価格：214円前後（税込）

〇商品特長：

・コンセプトは、「アーモンドの素材本来のおいしさで、

健康的でしなやかな身体づくりをサポートする植物性プロテイン入りアーモンドミルク」。

・「植物性たんぱく質10g」と「1日分のビタミンE(※1)」、「食物繊維」が同時に取れる。

・「ポリフェノール」も配合。

・素材の味わいを生かしたおいしさ。

＜マイルドカカオ 微糖＞：やさしい甘さでカカオとアーモンドの香り広がる味わい。

＜コーヒー 微糖＞：コーヒーのほろ苦さとアーモンドのコクが奥深い味わい。

※1 「栄養素等表示基準値」より

〇発売日：2025年11月10日（月）

〇ブランドサイト：https://cp.glico.com/almond-k/

〇公式X：https://x.com/almondkoka_jpn（@almondkoka_JPN）

〇公式Instagram：https://www.instagram.com/almondkoka_jpn/（@almondkoka_jpn）

■ 参考：商品概要（既発売品）

〇内容量：250g

〇希望小売価格：214円前後（税込）

〇商品特長：

・コンセプトは、「アーモンドの素材本来のおいしさで、

健康的でしなやかな身体づくりをサポートする植物性プロテイン入りアーモンドミルク」。

・「植物性たんぱく質10g」と「1日分のビタミンE(※1)」、「食物繊維」が同時に取れる。

・不足しがちな「鉄分」も配合(※2)。

・素材の味わいを活かしたすっきり飲みやすい味わい。

＜ナッツミックス＞：素材のおいしさですっきりとした甘さ。

＜ナッツミックス 砂糖不使用＞：素材のやさしい味わい。糖質1.0gで、糖質が気になる人にもおすすめ。

※1 「栄養素等表示基準値」より

※2 日本人の食事摂取基準(2025 年版)