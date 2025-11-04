新作冬アニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期「ABEMA」で2026年1月12日（月）夜11時30分より地上波同時・WEB最速配信決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作冬アニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期を、2026年1月12日（月・祝）から毎週月曜日夜11時30分より、地上波同時・WEB最速配信いたします。また配信決定を記念し、2025年11月5日（水）、6日（木）に第1期を全話無料一挙放送いたします。
『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける人気漫画作品で、魔王軍により囚われの身となった王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど、趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く、世界一やさしい“拷問”ファンタジーです。「少年ジャンプ＋」内での累計閲覧数2億PV超え、「次にくるマンガ大賞2020」WEBマンガ部門では2位を受賞するなど話題を呼び2024年1月に初TVアニメ化。2026年1月からは待望の第2期がスタート予定でさらなる注目が集まっています。
このたび『姫様“拷問”の時間です』第2期のキービジュアルが解禁されるとともに、「ABEMA」にて、地上波同時・WEB最速配信することが決定いたしました。毎週月曜日夜11時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話を無料放送するとともに、WEB最速配信を開始。放送後1週間の無料配信も実施いたします。
また合わせて第1期の全話無料一挙放送も決定。2025年11月5日（水）午後5時からと、翌6日（木）午前10時より、全12話を無料一挙放送するほか、放送後1週間の全話無料配信も実施いたします。
ぜひ『姫様“拷問”の時間です』第2期の放送開始に向け「ABEMA」で、世界一やさしい“拷問”の数々を無料で振り返りましょう。
■『姫様“拷問”の時間です』第2期地上波同時・WEB最速配信 概要
＜放送日時＞
放送日時：2026年1月12日（月・祝）夜11時30分～（以降、毎週月曜日夜11時30分より放送）
・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！
配信開始日時：2026年1月12日（月・祝）夜11時30分～（以降、毎週月曜日夜11時30分より配信開始）
番組URL：https://abema.tv/video/title/2-15
■第1期の全話無料一挙配信も決定！
(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2025年11月5日（水）午後5時～夜11時
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CSAwCD484UyPV1
放送日時：2025年11月6日（木）午前10時30分～午後4時30分
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CVRvwoCCb2dhhZ
放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル
※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。
【作品概要】
〈INTRODUCTION〉
国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。
王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。
「姫様“拷問”の時間です」
監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。
ほわほわの焼きたてトースト！
湯気がたちのぼる深夜のラーメン！
愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！
美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、
“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？
誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！
＜CAST＞
姫：白石晴香
エクス：小林親弘
トーチャー・トルチュール：伊藤 静
陽鬼：永瀬アンナ
陰鬼：井上ほの花
クロル：山根 綺
ジャイアント：茅野愛衣
マオマオちゃん：日高里菜
ルルン：中原麻衣
ギルガ：千本木彩花
バニラ・ペシュッツ：富田美憂
カナッジ：福島 潤
ジモチ：大塚芳忠
魔王：玄田哲章
サクラ・ハートロック：田村睦心
＜STAFF＞
原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：金森陽子
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：河野敏弥
サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋
料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・金井亜希子
美術監督・美術設定：陶山紗希
色彩設計：今野成美
編集：坂本久美子
撮影監督：鈴木麻予
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
音響効果：安藤由衣
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：PINE JAM
公式サイト：https://himesama-goumon.com/
※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。
■「ABEMA」について
「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。
また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。
さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。
（※）2024年10月時点、自社調べ