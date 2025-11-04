新作冬アニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期「ABEMA」で2026年1月12日（月）夜11時30分より地上波同時・WEB最速配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作冬アニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期を、2026年1月12日（月・祝）から毎週月曜日夜11時30分より、地上波同時・WEB最速配信いたします。また配信決定を記念し、2025年11月5日（水）、6日（木）に第1期を全話無料一挙放送いたします。

『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける人気漫画作品で、魔王軍により囚われの身となった王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど、趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く、世界一やさしい“拷問”ファンタジーです。「少年ジャンプ＋」内での累計閲覧数2億PV超え、「次にくるマンガ大賞2020」WEBマンガ部門では2位を受賞するなど話題を呼び2024年1月に初TVアニメ化。2026年1月からは待望の第2期がスタート予定でさらなる注目が集まっています。

このたび『姫様“拷問”の時間です』第2期のキービジュアルが解禁されるとともに、「ABEMA」にて、地上波同時・WEB最速配信することが決定いたしました。毎週月曜日夜11時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話を無料放送するとともに、WEB最速配信を開始。放送後1週間の無料配信も実施いたします。

また合わせて第1期の全話無料一挙放送も決定。2025年11月5日（水）午後5時からと、翌6日（木）午前10時より、全12話を無料一挙放送するほか、放送後1週間の全話無料配信も実施いたします。

ぜひ『姫様“拷問”の時間です』第2期の放送開始に向け「ABEMA」で、世界一やさしい“拷問”の数々を無料で振り返りましょう。

■『姫様“拷問”の時間です』第2期地上波同時・WEB最速配信 概要

＜放送日時＞

放送日時：2026年1月12日（月・祝）夜11時30分～（以降、毎週月曜日夜11時30分より放送）

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信開始日時：2026年1月12日（月・祝）夜11時30分～（以降、毎週月曜日夜11時30分より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/2-15

■第1期の全話無料一挙配信も決定！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月5日（水）午後5時～夜11時

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CSAwCD484UyPV1

放送日時：2025年11月6日（木）午前10時30分～午後4時30分

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CVRvwoCCb2dhhZ

放送チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。

王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。

「姫様“拷問”の時間です」

監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。

ほわほわの焼きたてトースト！

湯気がたちのぼる深夜のラーメン！

愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！

美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、

“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？

誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！

＜CAST＞

姫：白石晴香

エクス：小林親弘

トーチャー・トルチュール：伊藤 静

陽鬼：永瀬アンナ

陰鬼：井上ほの花

クロル：山根 綺

ジャイアント：茅野愛衣

マオマオちゃん：日高里菜

ルルン：中原麻衣

ギルガ：千本木彩花

バニラ・ペシュッツ：富田美憂

カナッジ：福島 潤

ジモチ：大塚芳忠

魔王：玄田哲章

サクラ・ハートロック：田村睦心

＜STAFF＞

原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：金森陽子

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：河野敏弥

サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋

料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・金井亜希子

美術監督・美術設定：陶山紗希

色彩設計：今野成美

編集：坂本久美子

撮影監督：鈴木麻予

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：PINE JAM

公式サイト：https://himesama-goumon.com/

