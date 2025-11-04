【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @映画『Die, My Love』プレミア
(C) Getty Images
(C) Getty Images
2025年11月1日、ニューヨークにて行われた映画『Die, My Love』のプレミアに、ロバート・パティンソンとラキース・スタンフィールドがディオールを纏い登場しました。
(C) Getty Images
ロバート・パティンソンは、ブラックウールのクロップドピークラペルジャケットと対のパンツ、パイピングポケットとサテンのベルトバックパネルをあしらったホワイトのコットンピケのウエストコート、ホワイトのコットンシャツとシルクスカーフを合わせた装いで登場しました。さらにブラックレザーの「Dior Al Mare」サンダルを着用しました。
(C) Getty Images
ラキース・スタンフィールドは、ベルトとレザーカラーをあしらったカーキコットンのプリーツトレンチコートと、ブルーストライプのコットンシャツ、ライトブルーのデニムジーンズ、そしてブラウンのレザーブーツを着用しました。
