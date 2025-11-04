歯科医院の関心領域をデータで可視化　「SCUEL RD 歯科版」リリース。発信状況を集計したホワイトペーパーを無料公開

ミーカンパニー株式会社

ミーカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：前田 健太郎）は、医療データ解析サービス「SCUEL RD(https://scueldata.me/scuel-rd/)」の新ラインとして、歯科医院のホームページ発信情報を活用した分析サービス『SCUEL RD 歯科版』を本日リリースしました。SCUEL RD 歯科版は、歯科医院が発信するホームページ情報をもとに関心領域を体系的に分析する他、マーケティングや製品開発に活用できる、新しい「歯科市場インサイトデータ」としても活用いただけます。

同時に、全国歯科診療所のホームページ情報から「診療傾向・自費・物販・予防など」に関する発信状況を分析したホワイトペーパーも無料公開しました。

歯科医院のホームページ情報を関心領域の推定に活用

ホワイトペーパー・ダウンロード（無料） :https://scueldata.me/news/dental_rd_report/歯科キーワードから見る 医療発信のいま

歯科業界における製品ターゲティングや市場把握は、これまで「診療科目」「専門医資格」「施設規模」などの情報に依存してきました。しかし、それだけでは診療方針や施術の特徴、患者層、経営スタンスといった実態までは把握できませんでした。

ミーカンパニーが保有する「SCUELデータベース」では、施設基準、専門医の在籍状況、開設年、ユニット数、人員体制などを網羅的に収録していますが、今回、新たに医院のホームページ上の発信内容を解析可能にする「SCUEL RD(https://scueldata.me/scuel-rd/)」を組み合わせることで、医院の方針・志向・関心領域をより高い解像度で把握できるようになりました。

分析結果の一部（抜粋）

SCUEL DATABASEをベースに、SCUEL RDで調査した結果を付与した例。SCUEL RDの数値は検知ページ数

全国約3.2万件の歯科医院ホームページを解析した結果、医院の発信内容から以下のような傾向が明らかになりました。（ ）の数値は掲載を確認できた歯科医院数。

調査方法：公式ホームページを持つ歯科医院の内、「診療」「義歯」「矯正」を含むページの文字列を解析。

SCUEL RDとは

- 矯正領域「マウスピース矯正」が約1.9万件、「ワイヤー矯正」（約7,000件）の3倍近くとなり、成人矯正や小児矯正と並び、透明マウスピースを中心とした「見えない矯正」が診療内容の中心に。- 審美・自費領域「ホワイトニング」（約2.4万件）や「セラミック」（約2.1万件）などの発信が多く、「ローン」（5,070）、「分割払い」（3,649）など価格や支払い方法に関する記載も。- 物販・セルフケア関連「電動歯ブラシ」（1,924）、洗口液（2,847）デンタルフロス（6,771）など、物販やセルフケアに関連する掲載をする施設も一定数確認できました。SCUELデータベースに加えて、このような「尖ったホームページ発信データ」を組み合わせることで、より精緻なターゲティングや、自社製品にフィットする医院セグメントの発見、的確なリーチ戦略の設計が可能になります。

「SCUEL RD(https://scueldata.me/scuel-rd/)」は、医療機関のホームページ情報を解析し、診療・施術・製品・サービスに関するキーワードの出現・文脈・関連性を抽出するリサーチサービスです。「SCUEL RD 歯科版」は、利用目的に応じて以下の2つのモデルを提供しています。

１. アドホック調査型

SCUEL RDとは- 対象施設：公式ホームページを保有する「約32,000の歯科医院」- 解析対象：HTML・PDFデータ- 分析単位：URL単位／施設単位のAIテキスト解析

貴社製品やサービスに特化した調査をSCUEL RDの解析基盤で個別調査を実施します。さらに、SCUEL ANALYTICS(https://scueldata.me/scuel-analytics/)を組み合わせることで、分析・ターゲティング課題に応じたデータ抽出が可能です。

例1）自費や物販、予防歯科に関連するキーワードを解析しスコアリングしたターゲティング

例2）他社メーカー名を掲載する施設の傾向を分析し、導入施設の傾向と採用のポイントを発見

２. 既存データ提供型

既にSCUEL RDで120以上のキーワードをカテゴリ別に整理。調査済みのデータをそのまま購入・活用できますので、営業支援・市場把握に即利用できます。主なカテゴリと代表キーワードは以下の通りです。

調査済キーワード例

無料ホワイトペーパー『歯科キーワードから見る 医療発信のいま』公開中

- 矯正関連：マウスピース、ワイヤー矯正、小児矯正、成人矯正、裏側矯正、保定装置 など- インプラント系：インプラント、人工歯根、骨造成、GBR、サージカルガイド、顕微など- 義歯 / 補綴関連：入れ歯、ノンクラスプデンチャー、金属床義歯、レジン床義歯、自費義歯 など- 衛生 / 感染対策：滅菌器、オートクレーブ、除菌水、洗口液、口腔ケア、感染症、コロナ など- 審美 / 自費領域：セラミック、ジルコニア、ホワイトニング、審美、自由診療、費用、ローン など- 予防 / セルフケア：予防歯科、PMTC、デンタルフロス、歯間ブラシ、ホームケア、セルフケア など- 設備 / 地域・在宅：キッズルーム、小児矯正、訪問、地域連携、在宅診療 など

全国3万施設の歯科医院ホームページを解析し、医院の関心領域をデータで可視化

本ホワイトペーパーでは、「SCUEL RD 歯科版」により全国の歯科診療所ホームページを解析し、

掲載キーワードをもとに医院がどんなテーマに関心を持ち、どの領域に力を入れているかを明らかにしています。

自費関連キーワードの例

【本資料でわかること】

歯科医院がどのテーマをどの程度発信しているか

・自費関連キーワード

・矯正関連キーワード

・義歯関連キーワード

・洗口液関連キーワード

・予防歯科キーワード

・物販キーワード

・インプラントキーワード

・その他キーワード

この資料は、「医院発信」というこれまで見えにくかった情報をデータ化したものです。メーカーが「歯科医院のいま」を俯瞰して理解するためのガイドとして活用できます。

サービスに関するお問い合わせや追加調査のご相談、デモのご希望は、以下の窓口までお気軽にご連絡ください。