「池田泉州デビット（JCB法人）」の取扱い開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下「JCB」）、株式会社池田泉州銀行（頭取：阪口 広一、以下「池田泉州銀行」）、株式会社池田泉州JCB（代表者：御前 啓介、以下「池田泉州JCB」）は、2025年11月10日（月）から「池田泉州デビット（JCB法人）」の取扱いを開始します。

JCBブランドによる法人向けデビットカードの取扱いは、近畿地銀初となります。（※JCB調べ）

池田泉州デビット（JCB法人）について

「池田泉州デビット（JCB法人）」は、池田泉州銀行に普通預金口座をお持ちの法人・個人事業主（15歳以上）のお客様がどなたでもお持ちいただける口座残高の範囲内で利用可能な即時支払いカードです。国内外のJCB加盟店で、公共料金・広告費・仕入れ決済など様々なビジネスシーンでご利用いただけます。また、会員専用WEBサービス「MyJCB」の各種設定（利用明細の確認、利用限度額の変更、利用通知メール）により、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。

JCBと池田泉州銀行グループは、「池田泉州デビット（JCB法人）」をキャッシュレス決済の戦略的商品と位置付け、お客様の多様化する決済ニーズにお応えするとともに、地域社会のキャッシュレス化に貢献することを目指してまいります。

池田泉州デビット（JCB法人）の商品性について

新規入会キャンペーンについて

2025年11月10日（月）～2026年5月31日（日）の期間に入会いただいたお客様向けに新規ご入会キャンペーンをご用意しております。条件達成でJCBギフトカードをプレゼントいたしますので、積極的なご参加をお待ちしております。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1284-5d1ec1683100d22999d05d4827f07e02.pdf