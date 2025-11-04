今月15日(土)16日(日)に愛知で開催！暮らしと遊びの祭典 『FIELDSTYLE EXPO 2025』♪金子貴俊＆元中日ドラゴンズの祖父江大輔＆尾形杏奈アナが会場から中継でその魅力を体感リポート！

名古屋テレビ放送株式会社

■「暮らし」と「遊び」をつなぐ！国内最大級のアウトドア＆ライフスタイルの祭典が愛知に！

今月15日(土)と16日(日)にAichi Sky Expoで開催される『FIELDSTYLE EXPO 2025』。アウトドア好きはもちろん、日々の生活を豊かにしたい全ての人に向けた、暮らしと遊びの総合展示会「FIELDSTYLE EXPO 2025」。今回は、総勢600以上のブースが愛知に集結！アウトドアギアや冬キャンプに備えた暖房器具、おうち時間を充実させるアイテムなど、さまざまなアイテムが並びます。実際に手に取って試せるのが、展示会の醍醐味。きっと、あなたの‶お気に入りアイテム‶が見つかるはず♪そして、『ハピキャン』(※毎週木曜深夜0:20～放送『おぎやはぎのハピキャン』)も、体験型ブース『ハピキャンステーション』を展開し、“見る・知る・楽しむ・遊ぶ・作る”をテーマに、遊びゴコロあふれる体験やステージをお届けします。さらに、秋の味覚をふんだんに使ったフードやスイーツなど、食欲の秋を満喫できるブースも多数出店！お腹を空かせて、会場を巡ってみてください。

金子貴俊祖父江大輔 (C)中日ドラゴンズ

■金子貴俊&祖父江大輔(元中日ドラゴンズ)&尾形アナが『FIELDSTYLE EXPO 2025』を体感リポ！

知られざるプライベートな一面が明らかに!?

『FIELDSTYLE EXPO 2025』の魅力を伝えるべく、メ～テレでは今月15日(土)午前11:00から、特別番組『愛知発！暮らしと遊びの祭典 FIELDSTYLEの歩き方withハピキャン』を、会場から生中継で放送します。キャンプや登山、ヨガ、料理など多趣味で知られる金子貴俊、今季限りで現役を退いた元中日ドラゴンズの祖父江大輔、尾形杏奈アナウンサーの3人が『FIELDSTYLE』の楽しみ方を、初心者にもわかりやすく、お伝えします。世界のソウルフードを堪能したり、料理に役立つ魔法の(!?)調味料に感激したり、一期一会の巨大植物園で祖父江大輔のプライベートが明らかになる!? 『FIELDSTYLE』初心者の方はもちろん、土日にちょっとお出かけしたい方、お得に買い物を楽しみたい方も必見です。ぜひチェックしてみてください。

■「FIELDSTYLEアンバサダー」に尾形杏奈アナウンサーが就任！

尾形杏奈アナウンサー

「ドデスカ！」(※月～金曜あさ6:00～8:00放送)に出演中の尾形杏奈アナウンサーが『FIELDSTYLEアンバサダー』に就任します。特別番組やイベント、SNSなどを通じて『FIELDSTYLE』の魅力を発信し、出展者の皆さんや来場者の皆さんをつなぐ橋渡し役を担っていきます。

＜番組概要＞

■番組名：『愛知発！暮らしと遊びの祭典 FIELDSTYLEの歩き方withハピキャン』

■出演者：金子貴俊、祖父江大輔(元中日ドラゴンズ)、尾形杏奈(メ～テレアナウンサー)

■放送日時：2025年11月15日(土) 午前11:00～11:30(※イベント会場から生放送)

■放送エリア：愛知・岐阜・三重

＜『FIELDSTYLE EXPO 2025』イベント概要＞

■開催日時：2025年11月15日(土)・16日(日) 両日9:00～17:00

■会場：Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) 屋内展示ホール＋屋外多目的エリア

■入場料：(前売)1日券1,700円、2日券2,700円 (当日)2,200円 ※小学生以下無料、ペット同伴OK【前売チケット発売中！】

▷＜店頭販売のみ＞セブンチケット(セブンコード：112-794)

▷＜店頭販売のみ＞チケットぴあ(Pコード：995-717)

▷ローチケ(Lコード：43749) https://l-tike.com/event/field-style/

▷イープラス https://eplus.jp/fieldstyle-expo/ ※1日券のみ取り扱い

■公式サイト：https://field-style.jp/

■公式SNS：https://www.instagram.com/fieldstyle_official

※最新情報や出展者情報は、公式サイトやSNSで随時更新されます。ぜひチェックしてください！