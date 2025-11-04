― 太陽の力で電気をつくり、ためて守る 暮らしを支える新サービス ―「J:COMソーラー」、「J:COM蓄電池」を関東の1都5県で11月5日（水）よりトライアル提供開始

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、エネルギー事業の新たなサービスとして、太陽光パネルを設置する「J:COMソーラー」と、電気をため必要時に使用できる「J:COM蓄電池」のトライアル提供を、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・群馬県内のJ:COMサービスエリアにて、2025年11月5日（水）より開始します。

J：COMでは、「あたらしいを、あたりまえに」というブランドメッセージを掲げ、ケーブルテレビ、インターネット、モバイルといった放送・通信の枠を超え、保険、ヘルスケア、エネルギー、ホームIoTなど、お客さまの暮らしに役立つさまざまなサービスを“ワンストップ”で提供しています。

また、マテリアリティ（重要課題）として掲げる脱炭素社会の実現に向けて、「2030年度カーボンニュートラル達成」をグループ目標として策定し、「再生可能エネルギーの取り組み」を推進しております。今回の「J:COMソーラー」「J:COM蓄電池」の提供により、脱炭素社会の実現に貢献するサービスも、お客さまにワンストップでお届けすることが可能となります。

■新サービス提供の背景

2024年7月から、太陽光パネルの費用が0円で導入できる「J:COM でんき ソーラーコース」（電力購入契約（PPA））のトライアル提供を行っております。その中でいただいたお客さまのご要望を踏まえ、新たな契約形態（リース、購入）を追加することとしました。また、自然災害や停電への備えとして、電気をためる蓄電池システムのニーズも高まっていることから、今回蓄電池システムも追加し、新しく「J:COMソーラー」、「J:COM蓄電池」の提供を開始しました。「J:COM でんき ソーラーコース」は、「J:COMソーラー（PPA）」に今後名称を変更し、引き続き提供を行います。

■新サービスの特長

ご自宅で発電した電気を利用することで、変動する電気料金の節約*1にもつながり、余った電気で売電収入を得ることも可能です。加えて下記3点が「J:COMソーラー」、「J:COM蓄電池」の特長です。

●お客さまの環境に合わせた商品と支払方法の選択が可能

（太陽光パネル＋蓄電池システムだけでなく、蓄電池システム単体などの商品も選択でき、お支払い方法もリース、購入、PPA*2から選択可能に）

●機器の不具合やお困りごとが発生した場合の各種保証・サポート体制が充実

●J:COMが厳選した優良メーカーの機器を取り扱い

J:COMはこれからも、地域のインフラを支える企業として、脱炭素社会へ貢献できるサービス提供を行い、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

*1お客さまの電気の使用状況や日射量、太陽光パネルの発電および蓄電池システムの蓄電状況により、電気代削減額は変動します。本サービス導入により電気代削減を保証するものではありません。

*2電力購入契約（PPA）は、「J:COMソーラー」のみ選択いただけます。

＜サービス概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1744_1_08fcad615a9fb92ff7da318f8f604d19.jpg?v=202511041126 ]