フェスで活躍するアーティストが、本当に歌いたい曲とは！？JOYSOUNDが「PIA MUSIC COMPLEX 2025」で大調査！

株式会社エクシング

曲数No.1※1を誇る通信カラオケ「JOYSOUND」を展開する株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖）は、一人ひとりの”歌いたい”の声に耳を傾けることで、歌いたい曲がすべて見つかるカラオケの未来の共創を目指す『全力入曲』プロジェクトを展開しています。

このたび、本プロジェクトの一環として、10月4日（土）、5日（日）に開催された音楽フェス「PIA MUSIC COMPLEX 2025」の出演アーティスト5組に聞いた「カラオケで“本当に歌いたい曲”」を公開します。

さらに、「PIA MUSIC COMPLEX 2025」の豪華出演陣の中から、今、カラオケで最も歌われているアーティストのランキングTOP10を発表します。フェスの熱気そのままに、会場だけでなくカラオケでもファンが熱唱している注目のアーティストを一挙紹介します。

また、フェス会場のJOYSOUNDカラオケブースでは、来場者198名にアンケートを実施し、合計241曲もの「本当に歌いたい曲」が集まりました。ファンたちから寄せられた「歌いたい理由」や「思い出のエピソード」は、特設ページで公開しておりますので、あわせてお楽しみください。

▽『全力入曲』プロジェクト特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/pr2025/zenryoku/(https://www.joysound.com/web/s/pr2025/zenryoku/)

■出演アーティストに聞いた！カラオケで“本当に歌いたい曲”とは？

「PIA MUSIC COMPLEX 2025」出演アーティストで多くのファンを魅了した、キュウソネコカミ、Chevon、Novelbright、Hump Back、マルシィの5組に、カラオケで“本当に歌いたい曲”を聞いてみました！

Chevonのマスコットキャラクター・しぇぼんくんは、童謡の「やぎさんゆうびん」と、キャラクターそのままの愛らしい選曲。また、キュウソネコカミのソゴウタイスケさんは「小さな恋のうた（MONGOL800）」、Hump Backの林萌々子さんは「丸の内サディスティック（椎名林檎）」、マルシィのGt shujiさんは「Lovers Again（EXILE）」と、いずれも今なおカラオケで愛され続ける名曲がずらり！Novelbrightの竹中雄大さんは唯一の洋楽として「Die With A Smile（lady gaga,Bruno Mars）」をチョイスし、それぞれの個性が光るラインナップとなりました。

キュウソネコカミ （ソゴウタイスケさん） Chevon （しぇぼんくん）

小さな恋のうた / MONGOL800 やぎさんゆうびん / 童謡

Novelbright （竹中雄大さん） Hump Back （林萌々子さん）

Die With A Smile / lady gaga, Bruno Mars 丸の内サディスティック / 椎名林檎

マルシィ （shujiさん）

Lovers Again / EXILE

【アーティスト直筆のパネルが当たるプレゼントキャンペーンを開催】

11月4日（火）～11月16日（日）の対象期間中、JOYSOUND公式X（https://x.com/JOYSOUND_PR）の対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選5名様で、出演アーティストの直筆パネルをプレゼント！

■フェスの熱気はカラオケでも！カラオケでも盛り上がる人気アーティストTOP10

会場を熱狂の渦に包んだ「PIA MUSIC COMPLEX 2025」豪華出演陣！そのなかでも、今カラオケで特に人気の高いアーティストTOP10を発表！フェスの熱気をカラオケでも体感できる、注目のアーティストたちが顔を揃えました。

聴く人の心に寄り添うクリープハイプ、カラオケでも支持を獲得し1位に！

首位を獲得したのは、メロディや歌詞のキャッチーさに加え、聴く人の感情に寄り添う共感性が魅力のクリープハイプ。中でも、2012年リリースの「おやすみ泣き声、さよなら歌姫」は、長年にわたり愛されている楽曲の一つ。また、人生のさまざまな節目をテーマにした「栞」は、切なさや迷いだけでなく、前向きな気持ちや希望も感じられる歌詞が魅力となっています。

困難な時でも前向きに後押ししてくれる、青春共感ソングが人気！

熱量あるパフォーマンスとライブ感でファンを魅了するKANA-BOONが2位、Novelbrightが3位と上位にランクイン！日常や青春を描いた共感性の高い歌詞、カラオケ映えする高揚感と、独自の世界観で、フェスにとどまらず、カラオケでも熱い支持を獲得しています。

多彩な個性が光る、フェス＆カラオケ両方で愛されるラインナップ！

「倍倍FIGHT!」で話題沸騰！キャッチーなサウンドと特徴的なダンスで注目を集めるアイドル・CANDY TUNEが4位にランクイン！ファンからは「辛い時にきゃんちゅーのこの曲に出会って、音楽の楽しさを思い出した」（CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」）といった声も寄せられています。

続く5位のマルシィ、6位のHump Back、7位のヤングスキニーといったアーティストたちは、SNS世代のリアルな感情を歌い上げ、共感性の高い楽曲で支持を拡大中！このほかにも、RIP SLYMEなどフェスシーンを支える実力派アーティストも顔をそろえ、「PIA MUSIC COMPLEX 2025」の多彩な音楽性を象徴する結果となりました。

■「リアルに聞いた！本当に歌いたい曲 - PIA MUSIC COMPLEX 2025編-」

こうした一人ひとりの“歌いたい”という声に応えるため、現在JOYSOUNDでは、音楽イベントをはじめ、さまざまな音楽ファンが集う現場で直接インタビュー調査を実施中！“本当に歌いたい曲”をリサーチすることで、一人ひとりの“歌いたい”という熱い気持ちに応える取り組みを行っています。

今回、「PIA MUSIC COMPLEX 2025」で実施したアンケートでは、全198名から241曲もの楽曲への熱い想いが寄せられ、その一部を特設ページに公開しております。

▽URL：https://www.joysound.com/web/s/pr2025/zenryoku/utaitai/piamusiccomplex/(https://www.joysound.com/web/s/pr2025/zenryoku/utaitai/piamusiccomplex/)

JOYSOUNDでは本プロジェクトを通じて、“歌いたい”という一人ひとりの気持ちに寄り添うことで、誰もが心から歌いたい曲を自由に楽しめる。すべての人が笑顔でマイクを握る、そんなカラオケの未来の共創を目指してまいります。今後の展開にご期待ください。

※1 2025年10月時点、(株)エクシング調べ。ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能をご利用いただけない場合がございます。

※「X（旧Twitter）」は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。

＜会社概要＞

歌う楽しさを追求し続けるだけでなく、ライブ・ビューイングやアニメ・映画など、カラオケルームで観て楽しめるコンテンツを満載したサービス「みるハコ」や、カラオケが持つ「つながる」価値を拡張すべく誕生したエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」を展開し、新たなエンタテイメント空間としての価値創造を目指しています。音楽への愛とチャレンジ精神を胸に、カラオケの枠を超えた幅広いニーズを掴み、世の中の人々の心を躍らせるサービスや空間を生み出すべく、まだ見ぬ「未来」に向けて絶え間ない「挑戦」を続けていきます。