🎓 講師：小山 昇 氏（エンネット（株） 研究開発部 代表取締役社長）

📆 開催日時：2025年12月3日（水） 10:30～16:30

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「汎用リチウムイオン電池の性能・劣化・寿命評価- 各電極・電池の詳細な電気化学的解析を含む -」

――実用電池の構成材料や特性、Li析出評価法、界面制御・安全性対策など、研究・設計・品質評価・リユース検査に関わる実務者全般に有用な実践的内容です。

受講料

・一般：55,000円（税込）

・メルマガ会員：49,500円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【講演内容のキーワード】

１. 電池反応の基礎特性

２. 充放電特性評価

３. 直流各種評価法

４. 交流インピーダンス測定法

５. 現在の汎用電池の特徴

６. 電池の性能劣化とそのメカニズム

７. 劣化度・寿命予測の評価法

８. 電池の性能確保

【必要な予備知識】

一般化学、電気・電子工学概論、熱力学・速度論の基礎知識

〈セミナー趣旨〉

新規参入企業や新たに研究を始められた関係者、およびご経験をお持ちの研究者や企画関係者のために役立つように、リチウムイオン二次電池（LIB）の基礎、基礎特性評価、動作状態把握、電池の性能劣化とそのメカニズム、劣化度・寿命予測の評価方法、電池の性能確保に向けて、特に充放電曲線から得られる情報、印加パルスの応答計測やインピーダンス計測を用いた評価・解析法について、基礎からじっくりと電気化学法をベースに解説します。市場で汎用されているLIBの基礎特性の紹介や、最新の測定・評価法や材料開発も紹介し、周辺の研究動向を明らかにします。出荷時、動作時、リユース時の検査や開発中多数個セルの高速および高精度検査の新規診断や解析評価法の提案も行います。LIBの課題であるLi析出の評価法も紹介します。講義終了後には、講演内容に関するご質問に可能な範囲で回答いたします。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

3）セミナープログラムの紹介

1 電池反応の基礎

1.1 反応の基礎概念

a. 酸化還元電位、ネルンストの式、電気二重層、出力電位

b. ガスー格子モデル

c. 活物質粒子の電極反応モデル

1.2 活物質粒子の反応スキーム

a. LTO系

b. オリビン鉄系

1.3 リチウムイオンの拡散過程と拡散係数

2 充放電特性

2.1 充放電曲線（エネルギー密度、レート特性）

2.2 差分曲線

3 直流各種評価法

3.1 サイクリックボルタンメトリー

3.2 パルス法

4 交流インピーダンス評価法

4.1 測定法

a. 原理・特徴

b. 評価モデル等価回路

c. 活物質球状粒子表面上膜（SEI）界面と等価回路

d. 固体粒子／電解液界面での各種パラメータ

e. 最近の報告例のいくつか

4.2 求められたインピーダンススペクトル（EIS）

a. EISの温度、およびSOC依存性

b. 3D表示化

5 現在の汎用電池の特徴

5.1 構成材料（負極材と電解質との選択）

5.2 充放電特性

6 電池の性能劣化とそのメカニズム

6.1 特性の経時変化（1/2乗則）と容量減少

6.2 劣化の諸因子

6.3 組成分析と構造解析

7 劣化度・寿命予測の評価法（金属Li析出含む）

7.1 OCV曲線とｄV/ｄQ曲線

7.2 インピーダンス特性と評価用等価回路

7.3 カーブフィッティング

7.4 Newmanモデル

7.5 カルマンフィルタ-

7.6 機械学習法

7.7 パルス特性と評価用等価回路

8 電池の性能確保に向けて

8.1 界面制御

8.2 化学修飾

8.3 安全性対策

8.4 全固体電池

9 おわりに（遂行PJの概要紹介など）

4）講師紹介

小山 昇 氏 エンネット(株) 研究開発部 代表取締役社長

【講師経歴】

博士（工学）：1977年 東京工業大学、1977年より米国カリフォルニア工科大博士研究員（高分子機能電極の新分野を開拓) 、東京工業大学（工、総合理工）助手（＝准教）、1981年より東京農工大（工）助教授、1989 年より同大教授・同大大学院教授で2012年3月に定年退職、2012年4月より現職。

専門：電気化学、エネルギー電子化学。「リチウム二次電池の特性評価および劣化診断法の開発研究」に現在従事。

趣味：ゴルフ、散歩

受賞歴：日本化学会学術賞（「分子機能電極の基礎および応用」）（1989年）など

