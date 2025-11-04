DMM GAMES「文豪とアルケミスト」新文豪「カフカ(CV：戸谷菊之介)」の「転生研究」を開始！特別防守任務『消失有碍書ヲ調査セヨ』同時開催のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、10月31日(金)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、新文豪「カフカ(CV：戸谷菊之介)を期間限定で転生できるイベントを開始いたしました。

また、イベント『特別防守任務「消失有碍書ヲ調査セヨ」』を開始いたしました。



▼転生研究「カフカ」

新文豪「カフカ(CV：戸谷菊之介)」を期間限定で転生できるイベント『転生研究「カフカ」』を開始いたしました。

本イベントでは、イベント専用アイテム「錬成霊液」を使用し、一定の確率で獲得できる「導きの有魂書」を錬成することで「カフカ」を転生させることができます。この「錬成霊液」はイベント期間に実施される限定研究を達成すると報酬として獲得できるほか、購買にて限定セットを購入することでおまけとして入手することができます。

イベント開催期間：2025年10月31日(金)メンテナンス後～2025年11月21日(金)13:59

※PCブラウザ版とスマホアプリ版でイベント内容に差異はございません。

※「導きの有魂書」を使用しない場合には、「カフカ」は転生いたしません。

※「錬成霊液」「導きの有魂書」はイベント期間終了後「道具」一覧から消失しますので、イベント期間中にご使用ください。

▼カフカ(CV: 戸谷菊之介)

「夢や希望、ハッピーエンドの物語はあなたがたにすべてお任せします。私のことはお構いなく」

▼イベント『特別防守任務「消失有碍書ヲ調査セヨ」』

イベント『特別防守任務「消失有碍書ヲ調査セヨ」』を開始いたしました。本イベントは、イベント限定のステージに潜書して、得点を集める事が目的です。集めた得点の総獲得数が一定の値に達すると、アイテムを獲得することができます。

期間中「カフカ」の通常衣装を編成して潜書すると、特効文豪50%、特効衣装30％の特効効果が発動します。また、「万」属性の衣装を編成して潜書すると、得点の獲得数がそれぞれ20%上昇します。

イベント開催期間：2025年10月31日(金)メンテナンス後～2025年11月11日(火)13:59

※PCブラウザ版とスマホアプリ版でイベント内容に差異はございません。

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/(https://bungo.dmmgames.com/)

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼ゲームプレイはこちらから

https://games.dmm.com/detail/bungo

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。