「ハイキュー!!」より、ぬいパル第三弾が登場！

「ハイキュー!!」とは、高校バレーボールが題材となった古舘春一先生によるコミックスが原作の作品。2014年にはアニメ「ハイキュー!!」が放送開始され、2015年「ハイキュー!!セカンドシーズン」、2016年「ハイキュー!! 烏野高校 ＶＳ 白鳥沢学園高校」、2020年「ハイキュー!! TO THE TOP」、さらに『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 』が2024年2月16日(金)に公開されました。益々注目され続けている本作より、新商品が登場いたします。

ぬいパル第三弾は烏野高校1年生！飲み物を片手にした人気ビジュアルを、そのまま手のひらサイズのぬいぐるみにしちゃいました！

ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r102603_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ぬいパル第三弾(全5種)

【価格】

各1,980円（税込）

【サイズ】

本体約12cm

※キャラクターにより異なります

【仕様】

ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)

※商品には若干の個体差がございます

【発売日】

2026年4月17日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

■アニメ「ハイキュー!!︎」公式サイト：https://haikyu.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。